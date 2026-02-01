不是手搖飲！「這飲品」害人糖尿病、失智：連瘦瘦針都救不了

記者施春美／台北報導

一項研究發現，酒精會使大腦多個區域的GLP-1R基因表達都顯著下降。而GLP-1R基因可刺激胰島素分泌，而能控制血糖、預防糖尿病。(示意圖／Pixabay)

越來越多人了解含糖飲料的危害，但一項研究發現，酒精會使大腦多個區域的GLP-1R基因表達都顯著下降。而GLP-1R基因可刺激胰島素分泌，而能控制血糖、預防糖尿病，若GLP-1R基因表達顯著下降，將危害健康。此外，由牛津大學等知名機構的研究指出，喝酒無論多寡，都會增加失智風險。

臉書粉專「生醫不科科」表示，該粉專表示，隨著瘦瘦針的盛行，現代人很熟悉 GLP-1這類減肥神藥在大腦中抑制食慾以及克制「成癮」的重要性。一篇發表於本週期刊《Translational Psychiatry》的研究發現，長期飲酒會讓大腦的 GLP-1 受器表達下降。這篇研究做了2個物種的驗證：

廣告 廣告

1. 小鼠模型：讓小鼠每天飲用酒精，持續42天，並檢測多個大腦區域的基因表達。

2. 人類樣本：研究人員分析18位酒精使用障礙（AUD）患者的死後腦組織，對照18位非AUD的對照組，檢測同樣區域的基因表達。

酒精影響小鼠、人類的大腦 降低GLP-1R基因的表達

研究人員發現，不論是「長期喝酒的小鼠」或「酒精使用障礙的人」，大腦多個區域的 GLP-1R 基因表達都顯著下降。研究人員並排除了一些干擾因子（如年齡、BMI、吸菸、開始飲酒年齡、飲酒年數等），大多沒有顯著相關，讓這個發現看起來更像「酒精暴露本身」的關聯。

所謂GLP-1R類升糖素胜肽-1受體(Glucagon -like Peptide-1），已成為治療第二型糖尿病的重要藥物，其作用機制是透過胰島素的分泌、抑制升糖素、延緩胃排空並產生飽足感以控制食慾。

牛津、耶魯大學等機構研究：喝酒就會增加失智風險

該粉專表示，隨著使用GLP-1類減肥神藥的人日漸增加，未來可觀察現實世界數據，「是否長期飲酒的人使用減肥神藥，也會有較差的減重效果。」

此外，一項來自牛津大學、耶魯大學等多所知名研究機構的國際合作研究指出，一個人的酒精攝取量無論多寡，都會增加罹患失智症的風險，不存在所謂的「安全」或「有益」的閾值。即使是輕度飲酒，也未顯示出保護作用。它釐清了長期以來關於低劑量飲酒可能具有保護作用的誤解。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

年輕女「私密處癢1個月」治不好！醫查「1常見病」害的：一堆人小心

不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命

他勤跑健身房、嚴控飲食 「1行為」害短命！一堆人中

80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌

