不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智

記者施春美／台北報導

WHO表示，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都會增加癌症風險。(示意圖／pixabay)

越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO表示，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都會增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。

經常分享健康與醫藥新知的臉書粉專「藥時事」表示，一般認為，每天一杯紅酒，能預防心血管疾病。關於飲酒與失智症的關係，科學界數十年來也流傳著類似觀點：適量飲酒可能對大腦有保護作用，完全戒酒反而增加失智風險。

然而，一項來自牛津大學、耶魯大學等多所知名研究機構的國際合作研究指出，上述說法需重新檢視，一個人的酒精攝取量無論多寡，都會增加罹患失智症的風險，不存在所謂的「安全」或「有益」的飲酒閾值。即使是輕度飲酒，也未顯示出保護作用。它釐清了長期以來關於低劑量飲酒可能具有保護作用的誤解。

酒精不只害人反應慢 也損害DNA、增加罹癌風險

林口長庚胃腸肝膽科副教授、醫師李柏賢，曾在接受《三立新聞網》採訪時表示，當酒精（乙醇）進入血液並影響大腦的神經傳遞，就會導致反應變慢、判斷力下降，這些症狀不只影響人的行為，也危害健康。

李柏賢表示，酒精在人體會轉化為「乙醛」，此為致癌物質，會損害DNA，DNA在修復過程一旦出錯，就會讓癌細胞有機可乘。因此，不只是肝臟受到酒精影響，喝下的酒會影響人體的器官、組織，明顯增加罹癌風險，「且會傷害神經功能，損害大腦認知功能，增加失智症的風險。」

