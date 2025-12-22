不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了

生活中心／彭淇昀報導

有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。

30多歲男子身材精壯，但每天都照三餐喝含有大量糖分的B群提神飲料，導致罹患糖尿病。（示意圖／翻攝自pixabay）

外科醫師陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，一名30多歲男子看上去體格壯碩，是常在健身房可見的體型，卻前來看診，讓醫師納悶，「你身材這麼精壯，是要來給我看什麼啊？」男子則回，「因為我有糖尿病」。

廣告 廣告

陳榮堅表示，這種情況其實很少見，因為男子還年輕，且沒有特殊家族病史，身材也維持得很好，不太像會得患糖尿病的人，但檢查發現，他的醣化血色素高達7.8，正常應該要小於5.7。

陳榮堅指出，男子從事勞力工作，平常也有健身的習慣，因為聽說提神飲料富含B群，對肌肉修復有幫助，結果他就照3餐喝提神飲料，忽略提神飲料內含有大量的糖，「即便外表看起來很健康，如果長期『亂補』，還是可能會導致疾病發生」。

陳榮堅表示，先幫男子開立輕微的糖尿病藥物，同時請他減低提神飲料的攝取量，一天最多1罐，就像長期攝取過多咖啡因的人一樣，不能一下子完全戒斷，否則身體可能會出現一些不適。經過1個月的調整，男子回診檢查時醣化血色素已降至6.2。

陳榮堅說，隨後男子開始完全戒掉提神飲料，果真，3個月後糖化血色素就回到正常值，半年後就可以完全停藥了。最後，醫師也提醒，很多東西不是不能吃、不能喝，但是一定要適量。

更多三立新聞網報導

人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

喝「1款咖啡」恐傷眼！眼科醫示警：黃斑部退化風險增7倍

張文隨機殺人！網問「如果開車撞死他會怎樣？」 律師解答了

耳朵進水「別用棉花棒挖」！醫揭嚴重後果 曝3招解決

