不是手機、包包！他目睹客人在星巴克用「這東西佔位」笑翻：台灣的高光時刻

有民眾在星巴克咖啡店看見民眾以紙鈔佔位。圖／攝影董孟航

當餐廳或咖啡廳人滿為患時，不少民眾找到空位後都會先以自身物品佔位再去點餐，就有一名網友分享，他這天在客滿的星巴克目睹一名女子以一疊百元鈔票佔位後再離開，對於台灣治安安心的程度，也讓他盛讚是「台灣高光時刻」。貼文曝光後引發熱議，更有不少網友調侃：「鈔票比鹹酥雞還安全！」

一名網友日前在Threads上發文並附上一張照片，只見原PO剛離開一間客滿的星巴克門市，沒想到一轉頭就看見一名女士掏出一疊百元鈔票佔位子，後來再徑自前往櫃檯點餐，獨留紙鈔放在桌上，也讓他佩服直呼：「這是台灣的高光時刻！」

PO文曝光後頓引起熱議，不少網友紛紛調侃：「把身上最不值錢的東西拿出來佔位置」、「你已經是一張成熟的100塊了，應該要可以負責佔位置」、「我在星巴克看過最多都是MAC或電競筆電」、「我比較希望他不要用這種容易飛走的東西佔位，會造成旁邊的人的心理壓力，有些人真的真的不喜歡一直當狐獴啦」、「會不會是小費？覺得店員可以收走？」

不過，也有網友表示，台灣治安相當安全，比起鈔票、手機、筆電等貴重物品，反倒是雨傘、安全帽等等生活必需品更容易被偷走：「你說台灣不安全：錢包手機鑰匙放桌上不會有人偷；你說台灣安全：雨傘安全帽擦車布鹹酥雞常常找不到」、「有種就放雨傘在桌上佔位試試看，保證待會雨傘就不見了」、「台灣人本來就只偷傘跟食物、安全帽」、「還是雨傘、安全帽、小吃比較容易被偷，掛在機車掛勾上、放在某些公共場所椅子上，去個廁所回來就可能不見囉。」



