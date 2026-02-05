不是手肘問題？大谷翔平不投經典賽原因揭曉 背後竟是89億元保單

日本球星大谷翔平確定不於今年經典賽登板投球。（取自Instagram@shoheiohtani）

日本「二刀流」球星大谷翔平已確定不會在今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）登板投球。外界原以為是手肘術後調整，但《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）揭露關鍵原因是保險市場不願承保大谷的投手身分，若大谷受傷，保險公司最高恐須賠償高達2億8000萬美元（約新台幣89億元），使「只打不投」成最務實選擇。

德雷利克在Podcast《Foul Territory》中指出，由於大谷仍處於手肘手術後的恢復期，投手端的風險評估極為複雜，保險成本自然飆高。更重要的是，全球願意承作經典賽球員保險的公司極少，幾乎沒有競爭者，讓保費與條件完全由少數保險商主導。

為什麼投手保險這麼貴？

報導分析，保險費高漲的第一主因，是上一屆WBC曾導致重大理賠事件，當時波多黎各終結者狄亞茲（Edwin Díaz）與委內瑞拉球星艾圖維（Jose Altuve）在比賽中先後受傷，讓保險公司承擔巨額損失。

第二主因則是制度設計為投手的保障期長達4年、打者為2年，使投手保險成本自然遠高於打者。德雷利克舉例，若保險公司真的承保大谷的投手身分，計算將依他在道奇的10年7億美元合約，以完整年薪7000萬美元連續4年作為保障基準，故最高理賠額會落在2億8000萬美元。

大谷不投 是否只是冰山一角？

值得一題的是，保險危機不只影響大谷，也阻礙多支國家隊徵召大聯盟球星，包括部分中南美洲國家的投手因傷病史而難取得保險許可，使無法如期參賽的例子屢見不鮮。

德雷利克強調，大谷是最極端案例，但其本質問題是「若擁有巨額合約的明星球員受傷，保險公司會承受巨大損失。」讓許多保險公司把WBC視為高風險賽事，審核自然更加嚴苛。

