不是拍戲！2日本大咖男神歐洲柔術賽 玉木宏、岡田准一激戰畫面全曝光

娛樂中心／綜合報導

因日劇《交響情人夢》中「千秋王子」一角在台灣打開知名度的日本男星玉木宏，近日悄悄前往葡萄牙里斯本，參加由國際巴西柔術聯盟（IBJJF）主辦的「巴西柔術歐洲錦標賽」，事實上還有另一位大咖男星，Netflix冠軍夯劇《武士生死鬥》大咖男神岡田准一同樣也參加該場比賽，兩人都是百忙之中抽空參賽。

玉木宏以46歲之齡參戰，最終於紫帶「Master 4」（46至50歲）羽量級（70公斤以下）項目中奪下第三名，成功抱回一面銅牌。本屆Master 4紫帶羽量級共有6名選手角逐，玉木宏隸屬Arta道館，首輪即遭遇同為日本選手的廣田信壽。

廣告 廣告

玉木宏憑藉「Closed Guard（封閉防禦）」成功限制對手行動奪下銅牌。（圖／翻攝自IG @ibjjf）

比賽中，玉木宏在下位狀態下冷靜應戰，利用「Closed Guard（封閉防禦）」成功限制對手行動，隨後精準掌控對方左手臂，順勢施展手腕固定技巧，最終以「手腕鎖關節技」直接取得勝利，技術表現讓現場觀眾與裁判留下深刻印象。岡田准一與玉木宏同框接受訪問，表示參賽就是為檢驗自己的競技程度。

岡田准一則出戰大師4級黑帶輕羽量級（64公斤以下）首輪賽事，對上曾在2025年於美國拉斯維加斯舉行、全球最大規模賽事「世界大師賽（World Master）」同級別中奪得銀牌的強敵Mauro Ayres。比賽最終以積分0比0、優勢分（未達得分標準的有效動作）1比1持平，然而岡田准一因犯規一次被判罰而以些微差距惜敗，Mauro最終在該級別獲得銀牌。

岡田准一因犯規一次被判罰而以些微差距惜敗。（圖／翻攝自IG @ibjjf）

賽後岡田准一在社群X發文表示「能夠與世界知名的老師同台競技，我感到無比榮幸和高興。在黑帶的世界裡，就算一個錯誤都是不能容忍的，感覺既刺激又好玩，那段時光很美好，感謝所有支持我的人，比賽最終沒有造成任何人受傷」岡田准一雖敗猶榮，2人皆相當享受這次的國際賽事。

更多三立新聞網報導

獨家／啦啦隊女神牛奶遭裝定位器新進展 警方鎖定GPS購機出產地驗指紋

《男公館》6王牌齊現身300粉絲嗨爆！陳奕「老揹少」吳思賢表情面露難色

李運慶何德何能？女神洪詩甘心嫁給他 前任小豫兒苦戀5年為1事崩盤

周杰倫47歲生日還放閃！撞上婚禮11週年甜摟昆凌 阿信也來祝賀

