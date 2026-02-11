不是拍電影！義大利公路劫案 匪徒炸運鈔車激戰憲兵

（記者許皓庭／綜合報導）義大利南部布林迪西省（Brindisi）於9日清晨爆發一起震驚社會的武裝運鈔車搶案。一群配備重型火力的蒙面歹徒，在交通繁忙的國道上實施宛如戰爭電影般的攻擊行動，不僅縱火封路，更動用炸藥試圖炸開車體。趕抵現場的義大利憲兵與搶匪爆發激烈槍戰，所幸最終並無人員傷亡，運鈔車內的現金亦未遭劫走，警方隨後在圍捕行動中逮捕兩名嫌犯。

綜合當地媒體與外電報導，這起計畫周密的劫案發生在613號國道（State Road 613）鄰近圖圖拉諾（Tuturano）交流道路段。至少六名身穿黑白連身工作服、頭戴面罩的搶匪，駕駛一輛裝有警示燈的藍色愛快羅密歐（Alfa Romeo）偽裝成警車，誘使隸屬於Battistolli公司的運鈔車進入伏擊圈。歹徒隨即將一輛廂型車橫擋於路中央並縱火燃燒，形成巨大火牆阻斷去路，現場瞬間濃煙密布，景象駭人。

為強行奪取車內財物，搶匪竟在大白天直接對運鈔車引爆炸藥，試圖炸毀重型裝甲車門。然而，因該保全公司標榜車輛具備高度防護力，歹徒未能得逞。此時，接獲通報的憲兵巡邏隊迅速趕抵，雙方隨即爆發正面駁火。眼見局勢不利，搶匪團伙在撤退時甚至沿路拋撒金屬刺釘（caltrops）以阻礙警方追緝，並攔截路過車輛換車逃逸，行徑極其囂張。

警方事後在鄰近的斯昆扎諾（Squinzano）鄉間發現歹徒棄置的作案車輛，並成功逮捕兩名徒步逃亡的嫌犯，目前正針對剩餘至少四名在逃同夥展開大規模搜捕。當局初步研判，這群搶匪可能來自犯罪組織活動猖獗的福賈地區（Foggia），考慮到歹徒對運鈔路線與時間掌握精準，且擁有軍事化背景，警方不排除全案有「內神通外鬼」的可能性，正深入調查幕後主謀與犯罪網絡。

#Italy: Armed robbers attacked a cash-in-transit van near Tuturano, Apulia, blowing it open with explosives before opening fire on responding Carabinieri. Around 10 masked assailants in jumpsuits reportedly used Kalashnikov-type rifles, including Chinese Type 56 and Albanian… pic.twitter.com/qA76EKKxfN — POPULAR FRONT (@PopularFront_) February 9, 2026

