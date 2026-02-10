不是拍電影！義8歹徒偽裝警察封鎖國道，搶運鈔車爆破太驚悚。圖／翻自《每日郵報》

義大利在本月9日發生一起震撼的運鈔車搶劫案，一輛運鈔車行駛在普利亞（Puglia）國道上，被一群已經事先埋伏好的歹徒襲擊。這群歹徒先封鎖國道，之後更用爆破的方式，現場狀況相當震撼，幸好這起事件並未造成人員傷亡，至少有2名歹徒遭到警方逮捕。

據英國《每日郵報》、《Visegrád 24》等報導，事發當時相信有8名歹徒蒙面，他們事先先模仿警察封鎖普利亞地區的613國道，準備攔截一輛運鈔車。隨後歹徒包圍這輛運鈔車，並用爆破的方式，企圖把運鈔車後方、存放金錢的後車箱爆開。除此之外，國道上也有部分駕駛遭到這群歹徒搶劫，但幸好並未造成人員傷亡。

廣告 廣告

軍警獲報後立刻出動，一度上演警匪追逐戰，雙方更有互相開火的過程，期間有一輛警車被打了3槍，還有一輛車輛被撞。而後警方獲報，有一輛汽車高速行駛逃逸，隨後警方在郊外發現一輛被遺棄的車輛，並逮捕一名試圖在附近徒步逃跑的男子，隨後警方也逮捕跟這名男子一起逃跑的另一名男子。警方表示，目前逮捕至少2名嫌犯，其他嫌犯仍在追捕中。

報導指出，被搶的運鈔車是隸屬於Battistolli公司，該公司在義大利各地經營運鈔服務，而且運鈔車都有裝甲功能設備。至於犯案集團，相信是來自福賈（Foggia）地區，該地區也是黑手黨且「主攻武裝搶劫裝甲車」的發源地。



回到原文

更多鏡報報導

愛中國被欺負！台灣阿公開海產店 遭威脅「逼繳公廁水費還不給用」

41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多

樹上長胸罩 越長越多！是祈福還是下降頭？

范瑋琪又失言？大S墓前「1句話」扯傷心地日本 遭網炎上：不看場合說話