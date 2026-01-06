不是握手上！暖暖包若只有一個怎麼用 醫：放「這部位」全身都暖

氣溫驟降，暖暖包也成為民眾出門必備之物，但醫師表示千萬別握在手中，只會浪費熱能。（示意圖，Shutterstock／達志）

受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻雙重影響，近日全台氣溫驟降，將挑戰入冬首波寒流，中央氣象署示警北部平地有可能出現6度以下低溫，人手一個暖暖包已成標準配備，但如果身上只帶了一個暖暖包該怎麼用？對此醫師指出，不要握在手中，只要放在「一個部位」全身都能變暖活。

日本醫學博士福田千晶過去曾在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中提到，面對極度低溫，如果身上只有一個暖暖包，覺得不夠用時，千萬不要直接握在手中。福田千晶表示，握在手中只會讓手部溫暖，但其他部位依然冷冰冰，對於保暖沒有實質作用，反而把暖暖包的熱能都浪費掉了。

福田千晶指出，暖暖包只有一個的狀況下，最優先的用法是放在腰部，因為腰部附近匯集了肝臟、腎臟等血液流量最多的器官，因此只要腰部獲得足夠熱能，就能舒緩大腦的緊張信號，此時大腦就會發出全身傳輸大量血液的指令，在血液循環活躍下，身體就會從四肢末端開始泛紅暖和，逐漸遍布到整個人體。

福田千晶也補充，若身上還有其他暖暖包，除了腰部外，可選擇放在背部、腹部或是頸部上，放在這些部位不僅能夠保暖，還能有效舒緩痠痛、頭痛的作用，但她也提醒，使用暖暖包時，務必避免與皮膚長時間的直接接觸，否則恐造成低溫燙傷。

