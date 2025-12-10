不是搶小草選票？應佳妤「戴KP徽章」 真正原因曝光了

台北市議員選戰暖身，第五選區（中正、萬華）明年應選8席，民進黨議員吳沛憶當選立委留下1席空缺，遭國民黨停權的議員應曉薇（左）身陷京華城案也可能不競選連任，其女兒應佳妤（右）宣布，未來是否參選議員「都已做好準備」，接棒意味濃厚。（本報資料照片）

面對2026台北市議員選戰，第五選區（中正、萬華）應選8席次，除民進黨議員吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，遭國民黨停權的議員應曉薇，其女兒應佳妤宣布，未來是否參選議員「都已做好準備」，接棒意味濃厚。然而，近日應佳妤特地戴上「KP」徽章錄製影片，引發外界解讀是在搶攻小草選票；對此，應曉薇今（10日）發文說出背後原因，其實是要向小草們致謝。

應曉薇今在臉書發文提及，有關應佳妤佩戴KP胸章一事，其實她很乖，只是想感恩，「十月懷胎的女兒，我當然知道她在想什麼」，其實不只是應佳妤，母女三人都不會忘記，在收押期間，小草們給她的溫暖和鼓勵，沿途追著囚車為她大喊加油、要她堅持到底，這些都牢記在心。

廣告 廣告

應曉薇透露，後來得知女兒們未出國前常在北女所外痛哭、打坐、禱告，充滿絕望的姊妹渴望的只是能靠近她近一點，而應佳妤回國後，送早餐慰問，單純只是為了謝謝小草為母親加油打氣，這些日子，很多小草朋友給了全家人很大的力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝。」

然而，中正、萬華現任議員包括國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平；民進黨洪婉臻、劉耀仁及無黨籍徐立信，吳沛憶轉戰立院留下1席空缺，應曉薇捲入官司遭黨部停權處分。至於應佳妤已在應曉薇議會團隊擔任助理，積極跑地方行程，母女接棒已在地方傳聞許久，應佳妤也親自表示，自己從小便跟著媽媽走遍中正、萬華服務市民朋友，即使在國外就學期間，心中仍掛念家鄉與市民，未來是否參選議員「都準備好了」，接棒意味濃厚。

【看原文連結】