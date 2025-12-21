不是撞臉！草屯橘色巨型耶誕樹 竟是致敬「三角錐」

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮市區夜市近期出現1座大型耶誕樹，惟整棵樹竟是橘色，甚至還有一圈白條紋，就像是巨大三角錐，夜市管委會表示，今年耶誕樹為跳脫傳統，加上夜市停車場有許多三角錐，才會以此為主題，並不是「撞臉」，而是真正致敬三角錐，藉此展現趣味節慶氛圍。

草屯鎮市區的草鞋墩人文觀光夜市，是當地知名觀光景點，今年夜市在耶誕節前夕布置耶誕樹，並舉行點燈活動，但此次耶誕樹外型卻引發議論，不僅造型與一般的綠樹不同，整棵樹的外觀還是亮橘色，甚至上半部還環繞白色條紋，路過民眾都戲稱是巨大「三角錐」。

夜市管委會回應，以往配合節慶都會布置耶誕樹，但是綠色造型太過千篇一律，今年為了跳脫傳統，才以夜市內的三角錐為主題，並在工作人員相互激盪下，自製高6公尺、底部寬4公尺的耶誕樹，藉此展現不同的耶誕氛圍，希望民眾看了都能會心一笑，耶誕樹平日點燈至晚間9點，營業日則到11點，預計持續到農曆春節。

