不是放鞭炮！台中茶葉行遭掃射20多槍 17歲少年自首

（社會中心／綜合報導）台中市太平區中山路三段一家茶葉行，今（5）日上午驚傳密集槍擊事件。上午10時左右，現場突傳出連續20多聲槍響，茶葉行玻璃門及外牆遭子彈擊碎，所幸案發時店內無人，未釀成傷亡。警方循線追查後，17歲李姓少年隨即攜帶涉案槍枝到警分局投案，案件震驚地方。

圖／台中市太平區一家茶葉行，今（5）日上午驚傳密集槍擊事件。（翻攝畫面）

警方初步調查，李姓少年疑似因日前與茶葉行相關人員酒後發生口角糾紛，心生不滿，才持改造長槍朝店面大門連續射擊洩憤。少年供稱，涉案槍枝為已故友人所有，詳細來源仍待警方進一步釐清。

案發當下，附近住戶一度誤以為是過年提前施放鞭炮。鄰居回憶，當時在家中聽到一連串「劈哩啪啦」的巨大聲響，還以為店家在慶祝節日，直到警方封鎖現場，才驚覺是槍擊事件，「真的嚇死人，小孩子都被嚇到，家長趕快捂住耳朵。」

鄰近居民也透露，該茶葉行白天大多未營業，但夜間時常燈火通明，出入人員複雜，早已引起附近住戶注意，如今發生槍擊事件，更讓居民人心惶惶。

警方表示，現場未發現人員受傷，但茶葉行大門與外牆明顯遭到彈孔破壞，已進行鑑識採證。全案將依《槍砲彈藥刀械管制條例》及毀損罪，移送少年法庭偵辦，並持續追查槍枝來源與是否涉及其他不法行為。

