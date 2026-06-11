不是散步！餐後坐著「1動作」 專家：血糖最多降52%

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／朱祖儀報導

許多上班族需要長時間久坐。（示意圖／資料照）

現代人工作忙碌，常常處理事情一坐就是好幾個小時，但小心餐後害血糖失控。對此，營養師Angela分享，若是沒時間運動或飯後懶得走路，其實「踮腳尖」就有機會讓血糖下降，並控制胰島素分泌。

Angela在IG分享影片表示，如果平時沒有時間運動，可以透過踮腳尖來做「比目魚肌伏地挺身」。因為美國有研究發現，只要做「比目魚肌伏地挺身」，就可以幫助控制餐後血糖及胰島素分泌。

Angela指出，研究顯示，這項運動有助餐後血糖下降39%至52%、胰島素分泌減少41%至60%，血脂肪VLDL也會改善。其關鍵在於小腿的「比目魚肌」，它幾乎不依賴肝醣，而是利用血液中的葡萄糖及脂肪酸來當作能量，只要透過抬起腳跟收縮比目魚肌，就能讓它參與代謝工作。

廣告 廣告

抬起腳後跟做「比目魚肌伏地挺身」，有助於控制血糖。（示意圖／PIXABAY）

Angela說明，想正確做「比目魚肌伏地挺身」，首先膝蓋維持90度彎曲，維持腳尖不離地，接著將腳後跟提高至小腿緊繃的程度再放下，並重複動作即可，「幅度大比速度快更重要」。雖然規律運動更理想，但平時久坐工作，或追劇、滑手機時，可以透過這個動作，讓身體更健康。

但事實查核中心曾指出，彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德提到，若是糖尿病前期，可做比目魚肌運動當日常保健養生，可是如果已是糖尿病患者，仍需服藥或打胰島素等醫療方法控制，並非「比目魚肌伏地挺身」就可穩定血糖。

更多三立新聞網報導

傅子純血癌猝逝！譚敦慈弟同病亡 示警：環境1毒素到處有

失智前兆不只健忘！醫警告「耳朵1狀況」也上榜：把大腦操壞

青花菜不只抗癌！最新研究曝「還能穩血糖」 3煮法最營養

不只退火！「1蔬菜」降血糖、助代謝 可燃燒脂肪、糖分

