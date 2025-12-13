不是新品！客人控吃到噁雞塊「內部全生肉」 麥當勞火速認錯了

生活中心／李紹宏報導

麥當勞驚爆嚴重食安問題！一名顧客社群媒體Threads上控訴，在新竹新豐鄉分店買了一盒麥克雞塊，咬下去全都沒熟，還是粉色肉塊，讓他傻眼直呼「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」；麥當勞今（13）日火速致歉，承認疏失，現在衛生局要派員查了！

有男顧客在新竹縣新豐鄉的麥當勞購買4塊麥克雞塊，沒想到一咬下去口感軟爛，一看雞塊內部竟是「生的」。（圖／翻攝自Threads @sidcisrad）

這名男顧客指出，當時買了4塊麥克雞塊，內部全是生肉，令人作嘔；麥當勞新豐店見狀，主動與他聯繫，並提出補償方案「再補送麥克雞塊」。但因當時無法領取，店員改寄送優惠券。

廣告 廣告

不過誇張的是，男顧客控訴，員工疑似反質疑他「為何照片中出現6塊」，讓他氣得澄清，有1塊已經吃下肚，其它3塊雞塊必須掰開來拍照，才會變成照片中顯示的6個分塊。

照片一出，網友全看傻，「這是很嚴重的事，如果你打麥當勞080，是客訴080中最高等級的食安問題」、「在美國至少一億台幣（賠償），在台灣1000元打發」、「悲劇，店長慘了」、「這情況已經是高風險了，攸關於食品安全的問題了！」、「笑死新豐店超難吃，連薯條都是軟的，不知道是欺負大學生還是欺負移工」、「這個雞塊生到都看見他在蛋裡面的樣子了」。

男顧客將3塊「生雞塊」拆成6小塊。（圖／翻攝自Threads @sidcisrad）

這名男顧客質疑，雞塊照理說已經是熟了才急速冷凍存放，拿出來重炸只是加熱而已，為何有不熟的要回推供應商？

對此，台灣麥當勞緊急發出聲明，承認是作業疏失，因「產品炸製時間未完全」所致，強調顧客在拿到不符炸製標準產品後，餐廳主管立即表達歉意。後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。

新竹縣衛生局指出，將依據民眾檢舉資訊即刻啟動查核。稽查重點涵蓋食品製程、期限及環境衛生。一旦發現食安違規，將依法裁處；至於可改善項目，則將輔導業者立即到位改善。

更多三立新聞網報導

自衛隊嚴陣以待！中俄核武轟炸機行動 路徑竟瞄準「東京都心」

中共禁日令在玩火？日媒揭「悲慘真相」 酸：這些中國人慘囉

變相收過路費遭拒 女大生嗆炸雞老闆「沒打狂犬疫苗」！律師揭下場

怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產

