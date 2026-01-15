不是新潮流、也非賴瑞隆！ 郭正亮點名柯志恩最怕「這人」：在高雄無孔不入

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

民進黨高雄市長初選落幕，最終由立委賴瑞隆以0.6%的些微差距勝出邱議瑩。代表國民黨參選高雄市長的柯志恩則指出，賴瑞隆背後擁有新潮流的龐大資源，並形容未來選戰將是「以小搏大」。不過，前立委郭正亮昨（14）日分析認為，柯志恩最希望賴瑞隆勝出，因為綠委邱議瑩的資源太大了，現任高雄市長陳其邁的力量無孔不入，若和邱議瑩競選，柯志恩會比較累。

2026年高雄市長選舉將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。（圖／柯志恩辦公室）

高雄市長初選最終由賴瑞隆勝出，他在4位角逐提名的候選人中，以55.99%的支持度略勝邱議瑩的55.38%，並領先許智傑與林岱樺，將代表民進黨投入2026高雄市長選舉，對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》指出，民進黨初選過後，內部的裂痕是否加深將取決於藍營候選人，真正的變數是「隱蔽策反」的能力，而國民黨立委謝龍介的這種能力比柯志恩強多了。

郭正亮分析，柯志恩最希望賴瑞隆勝出，而相較於總統賴清德，柯志恩也怕碰到高雄市長陳其邁，因為陳其邁在高雄的力量無孔不入，若柯志恩與邱議瑩競選會比較累。他也透露，柯志恩曾向他坦言，邱議瑩的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。

