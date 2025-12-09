不是新竹、台北！這縣市年薪橫掃四都 他解密新北薪資「意外很低」原因

年關將至，回顧去（2024）年整體薪資表現，根據主計總處日前公布的「113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」，2024年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，較2023年增加4.03%。其中又以值得注意的是，臉書財經粉專「股人阿勳」8日在臉書貼出全台各縣市年薪中位數排行，其中以新竹市90.2萬元居首，他也點出，苗栗縣年薪竟比「四都」還多的原因。

主計總處統數據顯示，在工業及服務業受僱員工全年各縣市薪資中位數方面，第一名為新竹市、後依序為新竹縣（73.6萬元）、台北市（73.5萬元）、桃園市（61.6萬元）、苗栗縣（59.1萬元），其中苗栗縣高於六都中的新北（55.7萬元）、高雄（54.2萬）、台南（53.8萬）、台中（51.7萬元）。對此，股人阿勳分析，苗栗主要受益於竹科（新竹科學園區）外溢效應帶動，許多科技業工程師在苗栗設廠、通勤或定居，直接拉升薪資中位數。

股人阿勳分析， 苗栗縣有不少「高技術密集型」產業，例如電子、材料、自動化設備及封裝測試等，薪資結構明顯高於傳統產業，加之國營事業如中油探採總部設於苗栗，也間接拉高平均薪資。此外，他也點出，同在北部的新北市，薪資水平卻遠低於台北、桃園、新竹，有兩點主要原因，一是新北市雖然工廠家數全國最多，但多為中小型企業，產業以金屬製品、機械設備、塑膠、食品，以及電子零組件為主，且大量勞動密集型工廠，技術密度與高薪比例低；再者，白領科技或金融大企業比例遠低於台北、竹科，因此整體薪資表現偏中段。

南二都薪資高於台中 傳產重鎮薪資弱於電子科技、金融

對於南二都的高雄與台南薪資高於台中，他指出，台中雖是精密機械、工具機、零件加工等「傳產重鎮」，但整體仍屬技術含量中等、附加價值有限，薪資推升能力弱於電子科技或金融業。台南則因台積電、南科群聚，有高薪工程師族群，推升整體薪資表現；高雄除鋼鐵、石化等重工業，也積極佈局半導體、智慧製造及高技術產業，薪資結構受大型工廠與國營事業帶動，相較中部服務業重、產業分布平均化，平均與中位數明顯較高。

​股人阿勳表示，2024年全體總薪資中位數為54.6 萬元，創下2013年以來最大漲幅，不過，仍有高達68.75%的勞工年薪低於「平均數73.2萬元，等於近7成人領不到平均年薪。他分析，背後其實也反映出台灣產業貧富差距擴大的結構性問題，科技、金融等高薪產業集中於少數縣市，絕大多數勞工仍受限於傳統、服務業或中小企業薪資天花板，但在AI的大趨勢下，未來這個問題會越來越嚴重。

