不是旅客數 作家曝國旅慘淡真相「全台都一樣」：受害的是平價小店

國旅近年來屢屢遭詬病，包括坐地起價、坑殺遊客，導致許多人寧願選擇出國到東南亞或是沖繩旅遊。作家漂浪島嶼就指出，墾丁旅遊持續下滑，從尖峰的800萬人次到如今跌至200萬防守線，他更點出國旅真實慘況，直言全台都一樣。

漂浪島嶼表示，除了墾丁外，花蓮旅遊也嚴重衰退，從高峰一年1200多萬人次，腰斬到600多萬人次，並且持續下滑中，除了天災頻繁外，還有偏激青鳥不斷鼓吹抵制的政治因素，但最重要的還是經濟不景氣，導致消費力衰退。

漂浪島嶼感嘆，很多觀光景點食宿被嫌貴，但諷刺的是昂貴的VILLA飯店、景觀民宿或知名餐廳其實並未受到太大影響，高端客源依舊存在，住房用餐一樣排滿，垮的反而是平價民宿與小店。以花東為例，有大量房價約在1000至3000元的民宿，近年面對大眾經濟不景氣，消費力減退，許多甚至拼上交通便利一日遊，根本不過夜，住房率嚴重下滑。

漂浪島嶼表示，旅遊人次下降是因素，但就算遊客多，問題一樣存在，他舉例彰化鹿港旅遊人次一年高達1700萬，且沒有消退跡象，但當地業者明顯感受到消費力衰減，許多人都是「只看不買」，其他知名夜市無論台南、高雄、台中等縣市也都面臨同樣問題。

漂浪島嶼總結，觀光下滑不是只有人次，還有買氣，國旅不如出國，對於一些經濟不錯的遊客，選擇多國，一年多次，但是對於許多困於經濟的民眾，物價房價成重擔，出去玩都是壓力，看看不買，自煮自住的在地窮遊已經開始興起。

