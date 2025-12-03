不是旋轉豪宅！江蕙社區「信義聯勤」1坪266萬 暫居今年第一豪宅王

記者陳韋帆／台北報導

陶朱隱園交易尚未揭露於實價登錄，今年1~11月，因江蕙而聞名的大安區豪宅「信義聯勤」以1坪266.1萬暫居今年豪宅王。（圖／記者陳韋帆攝影）

最新實價揭露顯示，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」高樓層戶以單價266.1萬元成交，暫列今年台北、全台單家最高豪宅王。不過，該排行僅是實價登錄至11月已揭露數據排行，中工11月發布重訊，公告陶朱隱園高樓層護以1坪約400萬售出，若於12月揭露後，將再度改寫排名。

據實價登錄，今年台北市單價最高五大豪宅，成屋部分依序為「One Park Taipei元利信義聯勤」高樓戶266.1萬、「皇翔御琚」1~2樓戶250萬、「聯合大於」240萬、「Diamond Towers台北之星」215萬元、「潤泰敦峰」212.6萬元；預售屋前五名依序為「勤美璞真城仰」250.9萬元、「富邦藝庭」232萬元、「西華璞園」224.7萬元、「敦仰」220萬元、「柏金」219.6萬元，其中松山區佔三席。

2025年1~11月已公布單價最貴「五大成屋、五大預售屋」豪宅王。（圖／台灣房屋提供）

陶朱隱園尚未出現在實價登錄 信義聯勤暫居全台豪宅第一位

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅多年受政策調控，過往動輒250~290萬單價已相當少見，今年也仍淡薄，目前奪冠的「One Park Taipei元利信義聯勤」位於全台第一富人區大安區，坐擁大安森林公園，還有江蕙、周杰倫等名人效應，加上元利品牌加持，連續拿下冠軍不令人意外。

不過，她也提到，今年萬眾矚目、首度出現交易的「陶朱隱園」，高樓層戶總價11.1億、單價約400萬，是由開發商中華工程透過重訊發布，上市櫃公司受金管會約束，消息不太可能有假，但實價登錄約延遲1~2月，故該筆交易若12月揭露，成屋最貴豪宅排名將再有變化，「信義聯勤」王座恐怕不保。

都更效應推升 松山區預售案崛起

至於在台北預售市場豪宅表現方面，目前揭露的最高單價為原慶城福華大樓改建的「勤美璞真城仰」，單價高達250.9萬。其他入榜的預售案如合庫宿舍改建的「富邦藝庭」、西華飯店改建的「西華璞園」，以及前身為蘇黎世產險大樓的「敦仰」也都榜上有名，顯示都更、危老案也開始於豪宅市場嶄露頭角。

第一建經研究中心副理張菱育說，台北市的開發已趨近飽和，許多精華地段的商辦大樓和飯店都開始透過都市更新進行改建。這些都更案的地點條件極佳、基地面積大，並由品牌建商以高規格設計打造，因此交易單價才能屢創佳績，表現相當亮眼。她強調，在今年預售市場單價前五名中，松山區的都更豪宅案就強佔了三席，這波都更潮已為台北豪宅市場的區域版圖帶來明顯的洗牌效應。

