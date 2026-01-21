不是日本 妹子去越南讚CP值高 回來狂看機票

國人普遍喜愛到日本旅遊，一名女子分享多次造訪越南的經驗，指當地美食、住宿、物價及慢步調生活都令她印象深刻，不僅向親友推薦，出國時機票搜尋也只鎖定越南，貼文一出，立即引發共鳴，網友紛紛表示，越南的美食、住宿、物價與慢步調生活都很吸引人，CP值很高，並表示：「本以為只有日本好玩，去了一次越南後就一直想再去」。

原PO近日於Threads發文指出，過去兩年多次造訪越南，無論是富國島、峴港還是胡志明市，每次回國後都忍不住向親友大力推薦，甚至現在機票搜尋也只鎖定前往越南的航班。

貼文一出，立刻吸引不少同樣熱愛越南的網友共鳴，直呼越南令人難以抗拒，讚物價低廉、餐飲美味、住宿舒適，旅遊性價比高，慢步調生活與友善居民也讓人印象深刻，成為旅遊首選，吸引許多人一訪再訪。

網友紛紛留言，「本來以為日本好玩，去了越南後理智完全失效，一直往越南跑」、「越南真的有魔力，一去就想再去，陽光、步調、美食和價格都讓人放鬆」，「富國島蜜月回來，真的會讓人想再去」、「越南去一次就一直想再去，好玩好便宜，很適合度假啊」、「今年已排要去3趟越南」、「我要去第6次了，越南玩不膩」、「越南CP值高到誇張，食物好吃、飯店住宿又便宜」。

