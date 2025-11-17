不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的

中國遊客人數在泰國出現下滑現象，當地旅遊業同樣感受到衝擊。（示意圖／翻攝自pexels）





日本首相高市早苗日前在國會答詢時表示，若台灣發生危機，日本將有理由行使集體自衛權。此言一出，立即激起中國當局怒火，並呼籲公民暫勿赴日。然而不僅僅是日本，中國遊客人數也在泰國出現下滑，當地旅遊業同樣感受到衝擊。然而泰國的官方、民間卻是兩樣情，政府強調要大力振興觀光業，但民間反而卻鬆了一口氣，認為「中國遊客變少，其實挺好的」。

根據泰媒《Thaiger》、《The Nation》報導，從今（2025）年1月初開始，中國演員王星遭綁架至詐騙園區，再到3月間的緬甸7.7強震，以及泰柬邊境爆發衝突等等，各種大大小小的因素，都讓中國民眾對赴泰旅遊感到卻步。

此外，根據泰國旅遊觀光協會（ATTA）統計，中國遊客數量的下降，可能會使今年泰國的外國遊客總數降至3,200萬，主席奇瓦拉塔那蓬（Thanapol Cheewarattanaporn）指出，目前泰國的觀光業正處於谷底，但有政府的介入，希望整體趨勢能逐漸好轉。

為刺激各國民眾赴泰旅遊，泰國旅遊觀光協會計畫在2026年1月舉辦大型旅遊活動，並邀請國際與泰國業者合作打造跨區域旅遊產品，包括行程與入住的食宿，都在規劃範圍內。泰國旅遊觀光協會表示，預計將有約1,500名與會者，盼能讓觀光效益擴散到更多區域，避免集中在少數熱門景點。

面對政府努力拚觀光，民間卻是兩樣情。根據《中央社》報導，計程車司機普恩（Pun）直言「中國遊客變少，其實挺好的」，同時也坦承「我們泰國人其實不太喜歡中國遊客，因為他們常做一些灰色地帶的交易，常遊走法律邊緣，我很討厭那樣」。普恩也分享之前的所見所聞，指出中國遊客再過去偏好奢華消費，比起這類遊客，他更歡迎重視文化與體驗的自由行客群。

