不是日韓！雄獅揭團體旅遊成長排行 「這國」3大優勢奪冠，再推萬元優惠

雄獅（2731）旅遊揭曉2025年官網團體旅遊目的地搜尋成長幅度排行榜，紐澳以搜尋量年增逾2.5倍強勢奪冠；日本四國與中國地區（鳥取、廣島、岡山）位居第二，馬來西亞與新加坡則以親子與高性價比優勢拿下第三名。其餘依序為土耳其、日本東北、日本九州、義大利、歐洲、北海道與沖繩。

雄獅指出，日本雖仍為年度搜尋量冠軍，但二線城市觀光需求正快速竄升，成長幅度遠超過東京、大阪等主要城市；同時，長程線復甦帶動「長天數、慢旅行、深主題」成為新趨勢，使紐澳、土耳其與義大利脫穎而出。

紐澳熱度為何飆升？

「紐澳」相關字詞搜尋量年增逾2.5倍，以黑馬之姿登上榜首。雄獅旅遊分析3大成長動能：其一，航空公司增班與聯營提升運能；其二，8至9小時的舒適航程，讓旅客輕鬆跨出亞洲；其三，紐澳自然景觀契合全球永續旅遊潮流，呼應疫後回歸自然的旅遊心態，推升當地旅遊詢問度與預約量。

日本二線城市為何崛起？馬新短程旅遊如何吸客？

台灣旅客赴日旅遊偏好出現結構性轉變。「四國、中國（鳥取、廣島、岡山）」搜尋量年增52.7%、居次；「東北」、「九州」分別排名第五與第六，搜尋量皆年增兩成以上。雄獅指出，避開人潮、深度體驗地方文化的「靜旅」成為新風潮。

而馬新地區則以「高性價比」與「短程便利」受親子市場青睞。雄獅表示，兩地機位充足、語言友善，新加坡環球影城與馬來西亞樂高樂園等主題樂園，成功吸引「大人放鬆、小孩放電」的家庭客群。

為什麼土耳其與義大利成為長程線黑馬？

土耳其團體搜尋量年增37%，躍居第四名。雄獅指出，當地匯率走低、五星住宿與熱氣球體驗具高CP值，加上社群曝光度高、航班選擇多，使其成為年輕族群首選的長程目的地。

義大利則以單國之姿新進榜第七，顯示歐洲旅遊穩定復甦。雄獅分析，歐洲航網與轉機結構日趨成熟，使「雙點進出」、「北進南出」等靈活路線規劃成主流；再加上影視作品如《白蓮花大飯店》、《艾蜜莉在巴黎》第五季帶動拍攝地熱潮，強化義大利的文化與美景吸引力。

春夏早鳥優惠怎麼搶？

為搶攻2026年春夏出遊市場，雄獅推出3至6月行程預購優惠，1月31日前下訂指定短線可折1,000元、長線折3,000元，最高享萬元早鳥折扣。

活動期間購買指定團體行程或國際機票滿額，還可抽10,000元新光禮券；2月15日前報名長榮航空東南亞團體行程，再抽曼谷來回機票。

短線推薦「四國7日」走訪小豆島、栗林公園、道後溫泉；「東北5日」結合藏王御釜、大內宿、五色沼與職人體驗；馬來西亞「豪華四季5日」入住吉隆坡四季酒店並享遊艇派對與米其林美食，每人21,999元起。

長線主打「雪梨7日」結合Vivid Sydney夜遊與藍山國家公園，每人58,800元起；「花季土耳其11日」鎖定鬱金香季節體驗洞穴住宿；「南北義11日」串聯多洛米緹與密蘇里納湖，以雙火車移動慢遊山海美景，春季報名再享3,000元折扣。



