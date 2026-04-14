不是旭集、饗饗！網友推「１隱藏Buffet」價格親民：甜點驚豔、爽吃港點

台灣吃到飽餐廳市場競爭激烈，從島語、旭集到饗饗等知名品牌各自推出豪華餐點搶攻市場。然而，一間位於高雄的「隱藏版」Buffet近期在網路上引發熱烈討論，其精緻的餐點設計和親民價格讓許多美食愛好者驚艷不已，更有網友直呼其甜點水準堪稱南台灣第一，早餐時段每人不到1,000元就能享用。

高雄吃到飽推薦

一名女網友日前在Threads平台分享用餐體驗，並貼出一系列造型精美的甜點照片，包括貓咪造型麵包、蝴蝶結甜點，以及應景的舞龍舞獅新年甜品等創意作品。她也透露這些令人驚豔的甜點來自高雄日航酒店的「SERENA全日餐廳」，並盛讚這是她見過最出色的自助餐甜點區，「全部都太漂亮太夢幻，很難讓人相信這不是甜點店」。

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▲SERENA全日餐廳甜點備受好評。（許世哲 攝）

SERENA餐廳評價與特色

文章曝光後，引發討論，網友紛紛留言表示，「日航飯店的甜點真的是我吃過最精緻的甜點，大勝南台灣各星級酒店」「不得不說，日航Buffet的甜點真的是第１名，好看又好吃，已經到樣樣不踩雷程度」「日航真的讚！超推蘋果派」「超扯，根本被甜點耽誤的自助餐」。



然而也有人抱持其他意見，「日航只有麵包推車還可以，其他的東西很兩光，甜點看起來不錯，吃起來爆炸甜」「情人節才去吃過，覺得還好，尤其麵包類的都不好吃，甜點只有幾款好吃，海鮮是新鮮的，但是餐點種類算少」，顯示同一間餐廳每個人的感受不同。



SERENA全日餐廳於2024年11月開始營運，實際查看Google評論，目前累積963則評價，平均分數達4.4顆星，餐點種類涵蓋範圍廣泛，包含牛排、螃蟹、日式料理、港式點心、麵包、甜點等等，其中甜點區最受顧客青睞，每款造型設計獨特吸睛。

高雄日航酒店自助餐價格

根據高雄日航酒店官網資訊，SERENA全日餐廳早餐時段價格最為優惠，成人及12歲以上兒童定價880元，加計10%服務費後為968元。午晚餐時段，平日每人1,180元加10%服務費，假日則為1,380元加10%服務費。相較於島語、旭集等知名自助餐品牌，SERENA的定價策略更顯親民，讓消費者能以合理價格享受高品質餐飲體驗。

▲SERENA全日餐廳的海鮮新鮮美味。（許世哲 攝）

高雄日航酒店Hotel Nikko Kaohsiung

地址：高雄市前鎮區林森四路268號

電話：07-537-8800

時間：入住15：00、退房12：00

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