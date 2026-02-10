不是旭集、饗饗！饗賓「第100家店」是這間 苗栗人過年前開吃

生活中心／賴俊佑報導

饗賓集團第100家門市為開飯川食堂苗栗尚順店。(圖／饗賓集團提供）

饗賓集團第100家門市達成！第100家門市為「開飯川食堂」苗栗尚順店，2月10日開幕，並祭出滿額贈刮刮卡、打卡贈送鮮草奶凍、會員專屬加價購和消費滿額送小禮等四重奏優惠搶攻春節商機；另外，BHC炸雞台灣第二家門市進駐信義ATT 4 FUN 2樓，並新增26道全新菜色，開幕期間消費滿額再送價值2千元以上的明星保養組。

開飯川食堂苗栗尚順店祭出4重優惠搶攻春節商機。(圖／饗賓集團提供）

饗賓集團過年前達成全台100家門市目標

「開飯川食堂」第34家門市進駐苗栗頭份「尚順育樂世界」飯店棟2樓，同時也是饗賓集團第100家門市，佔地104坪，設有182個席位，以寬敞明亮的現代設計與經典熊貓視覺，為苗栗居民提供最道地的川味用餐體驗，首推經典名菜「麻婆燒豆腐」、「流口水雞」、「梅干鹹燒白」、「回甘酸菜魚」、「花椒溏心炸蛋」，提供饕客熱辣過癮的豐富味覺饗宴。

為慶祝饗賓集團邁入100家門市，「開飯川食堂」苗栗尚順店祭出「開幕四重奏優惠好禮」，首推開幕前5天限定刮刮卡活動，2月10日至2月14日開幕期間，內用單筆消費滿1,500元即可獲得刮刮卡乙張，可隨機獲得「催淚蛋」、「宮保雞丁」、「京醬爆炒五花」、「鍋巴蝦仁滋滋響」、「爆炸凍檸紅」以及「私房小菜拼盤」人氣招牌菜百元加購優惠。

此外，2月10日至3月15日，來店內用並於社群平台（FB/IG/Threads）發文打卡，即贈送「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份；針對iEAT饗愛吃會員，更推出99元加購「催淚蛋」乙份的專屬好康。最後獻上滿額禮，凡於2月10日至3月20日期間內用消費單筆滿1,500元，即贈送「熊貓哥迴力車」，以及199元加購「功夫醬炒嫩雞丁」優惠券（兌換期間2月10日至4月10日）。

日夜轉換不同氛圍的BHC炸雞信義ATT店共有62個座席。(圖／BHC炸雞提供)

BHC炸雞台灣第二家門市進駐信義ATT 4 FUN

韓國炸雞龍頭品牌「BHC炸雞（bhc CHICKEN）」以在韓劇《來自星星的你》登場的「星星炸雞」衝出高辨識度，帶起韓式雞啤風潮，台灣首家門市於2024年底進駐台北大巨蛋，台灣第二家門市進駐信義ATT 4 FUN 2樓，2月10日正式開幕，以「社交型炸雞餐廳」打造信義夜聚新場域。

BHC炸雞信義ATT店別於大巨蛋僅有翅腿與去骨腿塊組合，供應多人享用的「BHC炸雞聚餐盤」，能從復古、火辣復古、星星、洋釀、醬王、金王裡自由選搭3款炸雞，比起半半炸雞更多一口味；組合也再搭配星星雞皮、星星炸年糕等點心。另有以韓式辣炒年糕混搭炸雞的「韓食炸雞聚餐盤」，一次滿足脆口炸雞，喜愛風味濃稠甜辣的韓食需求。

BHC炸雞信義ATT店新增26道新菜。(圖／BHC炸雞提供）

另外，BHC炸雞信義ATT店相較大巨蛋首店再擴增26道韓食小吃，包括桌邊淋上芝士醬的「紅王醬芝士辛奇拌飯」、口感Q軟的「玉米起司辛奇煎餅」、韓式辣醬與奶油調和的「粉紅醬炒拉麵年糕」、包生菜享用的「韓式宮廷年糕」、微辣優格醬的「雪花莓果沙拉」、鹹奶酪與苦甜巧克力的「鹽奶酪巧克怪」，以及香港BHC分店特別受到歡迎的各式調飲。

BHC炸雞信義ATT店與韓國常居Olive Young銷量榜首的ilso保養品牌合作，2月10日至2月15日期間每日消費滿999元的前20組客人，每桌即贈送價值2千元以上的「ilso全明星保養組」，會員於開幕首三日享「BHC聚餐分享盤」系列買1送1，再加碼送新品甜品「鹽奶酪巧克怪」，其他亦有消費即可獲得BHC潮流美拍機體驗、社群抽炸雞、面膜組等活動，讓BHC成為有得吃又好玩的炸雞餐廳！

