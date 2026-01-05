不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚

記者施春美／台北報導

醫師曾文毅表示，許多研究發現，個性較神經質者的失智風險較高。（示意圖／PIXABAY）

除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受關注。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質（neurotic）的人失智風險較高，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」

知名的網紅曾博恩近來在一集節目中，邀訪其醫師父親曾文毅談失智症議題。曾文毅是台大醫學院兼任教授、台大醫院影像醫學部兼任主治醫師，長期致力於推廣失智症的認知與預防。

廣告 廣告

曾文毅表示，已有許多研究針對人格特質與失智風險進行探討，2024年美國西北大學的研究指出，神經質的人日後風險較高。這類人比較追求完美，讓自己身處較高水平的壓力荷爾蒙，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加日後罹患失智症的風險。

曾文毅表示，不少針對失智症患者的研究在探討人格特質時，常用五大性格特質（Big Five Personality Traits），此為心理學中廣泛使用的人格理論，涵蓋5個主要維度：Openness（經驗開放性）、Conscientiousness（盡責性）、Extraversion（外向性）、Agreeableness（親和性）和Neuroticism（神經質，或情緒穩定性）。

曾文毅表示，研究發現，若經驗開放性、盡責性、外向性、親和性較高的人，較不容易失智，這類人的大腦對於類蛋粉蛋白、老化較有抵抗力，也較有韌性，降低其在同樣情況下的失智機率。他並表示，由於神經質的人都有一觸發原因，因此盡量將之移除，也有利於大腦的保健。

更多三立新聞網報導

不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物

獨家／好市多要漲年費了！「這類人」暫不受影響 官方還允諾這些事

46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道

雙腳「1感覺」=身體發炎警訊！重症醫：不理慘得靜脈病變

