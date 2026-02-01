不是普通盆栽! 寵物骨灰樹葬盆栽被偷 警調監視器逮嫌

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導

高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名陌生人騎腳踏車順手牽羊，民眾焦急po網尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽。警方調閱周遭監視器，很快就找到竊嫌，是一名八十歲的老先生，順利將盆栽物歸原主。





寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，竟遭人順手，飼主po網急尋人。（圖／飼主提供）

穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。遭竊飼主：「因為捨不得啊牠陪伴我們16年了，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式，10月中左右放到現在大概3個多月。」失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。

警方得主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁。（圖／民視新聞）

飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了我希望可以找到哥哥。」遭竊飼主：「監視器調出來是感覺，是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有觀察過了。」警方得知後，主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁，不到一天的時間就順利找到盆栽，還給失主。壽天派出所副所長謝欣潔：「老翁稱誤以為是無主物，員警隨後順利起獲盆栽並發還原主。」小小盆栽可能不值什麼錢，卻極具紀念價值，無可取代。老翁路邊順手牽羊，雖然是微罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦。













原文出處：不是普通盆栽！ 寶貝寵物骨灰樹葬「被偷走」 警調監視器找回

