不是暖氣也不是電熱毯？家事達人揭居家暖房關鍵是它

記者李鴻典／台北報導

隨著氣溫逐漸下探，不少民眾發現，即使已經開啟暖氣設備，室內仍舊出現「怎麼都不夠暖」的感受。家事達人486先生指出，台灣冬天真正讓人感到不適的，往往不是氣溫過低，而是濕度偏高所造成的濕冷體感；若只是一味拉高溫度，舒適度不一定有感提升，卻反而增加用電負擔。

電暖器可作為短時間升溫輔助，非全天候使用。（圖／品牌業者提供）

486先生表示，電暖器確實能在短時間內快速提升室溫，但長時間運轉容易讓空氣變得乾燥，部分民眾也可能會出現口乾、皮膚緊繃等不適感，因此更適合作為白天活動或短時間升溫的輔助，非全天候使用。

廣告 廣告

電熱毯則是許多怕冷族群與長輩常見的保暖好物。486先生指出，電熱毯屬於局部貼身取暖，不必讓整個空間升溫，相對節能。特別適合用來預熱被窩，或是做為上班族、追劇族的高效局部保暖選擇。

電熱毯適合局部貼身取暖，相對更節能。（圖／品牌業者提供）

然而，真正經常被低估的冬季保暖關鍵，其實是「除濕機」。486先生指出，當室內濕度偏高時，即使溫度不低，也容易體感寒冷。透過除濕降低空氣中的水分含量，體感溫度自然會隨之提升。許多家庭在使用除濕機後，即使沒有再調高暖氣設定，也能明顯感覺室內變得更溫暖、舒適。

486團購觀察，以往「除濕機只屬於梅雨季」的既定印象已逐漸被打破。除濕機不僅防潮、防霉，在冬季更是提升居家舒適度的關鍵家電。隨著天氣轉冷，除濕機的詢問度與銷量明顯升高。486先生建議，白天室內活動時可使用除濕機改善體感濕冷，再搭配電暖器高效升溫；夜晚準備入睡前，則可搭配電熱毯進行局部取暖，更有助於在舒適度與電費支出之間取得平衡。

濕冷的冬季開啟除濕機，能有效提升體感溫度和舒適度。（圖／品牌業者提供）

另，對於咖啡控來說，手沖咖啡沖煮過程既繁瑣又耗時，自己沖總是無法精準拿捏最佳風味、外面買價格又不經濟實惠？飛利浦全新推出「飛利浦手沖冷萃美式咖啡機HD7997」，一台在手就能冷熱雙萃、快速沖煮，募資期間已創下熱銷百萬的佳績，即日起全台正式上市。

飛利浦「手沖冷萃美式咖啡機HD7997」，冷熱雙萃一機雙享。（圖／品牌業者提供）

想喝精品美式無須等待，飛利浦新一代機型研磨速度提升40%，搭配直落粉結構，不易堵粉、沖煮更快，最快180秒就能迅速出杯。沖煮完還能透過保溫盤自動保溫2小時。全新機種以典雅的珍珠白搭配溫暖的珊瑚粉，讓咖啡日常輕鬆融入居家美學。飛利浦全新手沖冷萃美式咖啡機HD7797，售價$5,990，即日起已於全台飛利浦百貨直營專櫃、全國電子、飛利浦家電台灣官方直購體驗店及各大電商平台正式開賣。另有全新手沖美式咖啡機HD7781，售價$4,990，即日起已於全台量販通路開賣。

喜歡濃郁厚實的義式espresso或是綿密奶泡的拿鐵咖啡的消費者，可選擇飛利浦全自動義式咖啡機，即日起至1月18日期間，好市多獨家推出全自動義式咖啡機EP2331優惠活動，現抵$3,400，$12,999即可入手。

飛利浦全自動義式咖啡機EP2331於好市多推出史上最低優惠，現折$3,400。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

2026年最強Buffet！這間開幕半年奪4.8星 「全台最難訂」島語再開3家

今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團

小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙

天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸

