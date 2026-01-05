不是暖氣也不是電熱毯！家事達人揭「居家暖房關鍵」是它

記者李育道／台北報導

電暖器可作為短時間升溫輔助，非全天候使用。（圖／486團購提供）

氣象專家吳德榮則表示，7日至10日清晨強冷空氣籠罩，本島平地的最低氣溫可能降至5度以下，成為首波寒流。隨著氣溫逐漸下探，不少民眾發現，即使已經開啟暖氣設備，室內仍舊出現「怎麼都不夠暖」的感受。家事達人486先生指出，台灣冬天真正讓人感到不適的，往往不是氣溫過低，而是濕度偏高所造成的濕冷體感；若只是一味拉高溫度，舒適度不一定有感提升，卻反而增加用電負擔。

486先生表示，電暖器確實能在短時間內快速提升室溫，但長時間運轉容易讓空氣變得乾燥，部分民眾也可能會出現口乾、皮膚緊繃等不適感，因此更適合作為白天活動或短時間升溫的輔助，非全天候使用。

濕冷的冬季開啟除濕機，能有效提升體感溫度和舒適度。（圖／486團購提供）

電熱毯則是許多怕冷族群與長輩常見的保暖好物。486先生指出，電熱毯屬於局部貼身取暖，不必讓整個空間升溫，相對節能。特別適合用來預熱被窩，或是做為上班族、追劇族的高效局部保暖選擇。

然而，真正經常被低估的冬季保暖關鍵，其實是「除濕機」。486先生指出，當室內濕度偏高時，即使溫度不低，也容易體感寒冷。透過除濕降低空氣中的水分含量，體感溫度自然會隨之提升。許多家庭在使用除濕機後，即使沒有再調高暖氣設定，也能明顯感覺室內變得更溫暖、舒適。

486團購觀察，以往「除濕機只屬於梅雨季」的既定印象已逐漸被打破。除濕機不僅防潮、防霉，在冬季更是提升居家舒適度的關鍵家電。隨著天氣轉冷，除濕機的詢問度與銷量明顯升高。486先生建議，白天室內活動時可使用除濕機改善體感濕冷，再搭配電暖器高效升溫；夜晚準備入睡前，則可搭配電熱毯進行局部取暖，更有助於在舒適度與電費支出之間取得平衡。

