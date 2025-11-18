不是李四川、黃國昌！蘇巧慧認最常看到他 被問藍白合恐生變「曝基層現況」

藍綠白積極備戰2026大選，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」也將於19日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場，預計針對藍白合相關事項進行討論；民進黨立委蘇巧慧指出，自己近期跑地方行程，最常看到的是新北市副市長劉和然，至於如果藍白在新北市整合失敗，是否會上演三腳督局面？蘇巧慧坦言，新北市很多民眾黨議員參選人，如果是她自己當母雞的話，絕對不可能放棄小雞。

蘇巧慧在《新聞放鞭炮》節目中指出，自己近期已經開始跑地方行程，期間最常遇到的不是台北市副市長李四川、民眾黨立委黃國昌，而是早早表態的新北市副市長劉和然；蘇巧慧也強調，自己沒有打算挑撥離間，只是單純在陳述事實。

至於藍白在新北是否能整合成功，同樣是外界關注的焦點之一，面對主持人周玉蔻的提問，蘇巧慧不諱言表示，自己也很好奇，如果黃國昌跟國民黨沒有整合成功，會不會自己跳出來選，畢竟民眾黨的議員參選人需要母雞帶領。

蘇巧慧解釋，她在地方看到很多掛著民眾黨的議員參選人，以她的情況帶入，會覺得有一個必須要護著自己人的責任。不過蘇巧慧也直言，或許藍白有其他的方案，自己只是單純以個人立場來說，如果是她擔任母雞，就不可能放棄小雞。

