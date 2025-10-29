不是林右昌、王世堅！知情人曝台北最理想人選 認這人「惹罷團不滿」難出線

藍綠白積極備戰2026大選，各縣市的人選也陸續出爐，民進黨將派誰挑戰台北市長蔣萬安成為一大焦點；雖然一度傳出民進黨前秘書長林右昌、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農先後被只有意願參選，但有消息指出，除了英系不想要吳怡農之外，林右昌在罷免期間的發言引起罷團不滿，恐難以出現。另外有罷團人士坦言，罷免期間高度力挺公民團體的立委沈伯洋，可能是目前最理想的人選。

除了已經表態的吳怡農之外，被外界點名適合參選、挑戰台北的「非藍人選」包含社民黨台北市議員苗博雅、林右昌、立委王世堅、立委吳思瑤、前立委高嘉瑜等人，而隨著人選拍板倒數，傳出罷團人士欲推薦沈伯洋出線。

針對《上報》報導沈伯洋被罷團點名、有可能參選台北一說，有罷團幹部向《TVBS新聞網》坦言，雖然沒有明確支持誰，但在雙北罷團之間「不要林右昌」幾乎成為共識，主要是因為林右昌在726罷免慘敗後，「不應將罷免行動窄化為政黨對決」被視為切割公民團體，令罷團相當心寒。

罷團人士坦言，雖然罷團的支持並非絕對、面對蔣萬安也確實不好打，但在不少罷團志工心中，始終與罷團站在同一陣線的沈伯洋會是最佳人選，雖然726、823罷免的失敗讓沈伯洋被民進黨高層扣分，但考量到罷團不想要林右昌、英系不想要吳怡農、王世堅本人無參選意願，才有讓沈伯洋出線的考慮。

不過針對沈伯洋是否有可能挑戰台北一事，部分綠營人士認為，專長在於中國認知作戰犯罪的沈伯洋，應該不太可能參選台北市長；吳思瑤也直言，沈伯洋本來就是專業的國防、國安立委，強調「他的戰場就在國會」。

