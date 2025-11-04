不是林岱樺！沈政男曝民調分析：這2人對決

民進黨立委林岱樺有意參選高雄市長，但民調顯示她不是領先者。（圖／中時資料照）

民進黨立委林岱樺爭取參選高雄市長，本月1日更舉行造勢，場面驚人熱烈，並自曝民調在領先群。但精神科醫師沈政男直言，民調其實顯示第一領先者另有其人，是林岱樺誤解了民調方法，不過這已經不重要，他評析藍委柯志恩日前所提「民進黨內的民調」，與近日相關媒體民調，斷言高雄市長最終將是綠委賴瑞隆與柯志恩的對決。

沈政男今（4）日在臉書指出，林岱樺日前在高雄岡山的造勢聲勢很好，但種種媒體民調都顯示，她已經不是民進黨內高雄市長候選人的第一領先者；而林岱樺當天被問到現在的民調如何？她回答：「現在位居領先群」。

廣告 廣告

沈政男分析，林岱樺堅持參加初選，而林佳龍等所謂正國會派系給予支持，即使知道有不少綠營支持者反彈，為什麼黨中央不介入？原因就是林岱樺顯然不會代表民進黨選高雄市，既然如此，讓她走完初選過程，心服口服，對於初選後的整合會有幫助。

沈政男指出，林岱樺已說「不會脫黨參選」，前提是初選公平，其中牽扯到民調機制，問題出在「林岱樺竟然誤解了民調方法」，才會在造勢會上說「接到民調可說自己20幾歲，因為年輕人有加權」。然而，黨中央有解釋，正是因為抽樣比較少，會進行人口學上的加乘，看起來就是一般民調的統計校正流程，不是年輕人回答支持就1票算2票的意思。

從民調分析，沈政男指民調顯示，目前位居民進黨高雄市長初選第一領先的是賴瑞隆，「請問有人知道他嗎？」說穿了就是高雄市的綠營二軍，但因為林岱樺出事了，其他2人也沒有很強，或者有些爭議，於是就竄上來了。他並以鏡報與TVBS日前公布的民調為例，賴瑞隆與柯志恩幾乎打平，或者賴瑞隆微幅領先，而比起2022，陳其邁一面倒的狀況，顯然柯志恩這次形勢大好，但柯志恩有沒有足夠的爆發力，可以喚醒一看到賴瑞隆就想要打瞌睡的高雄選民？則值得觀察。

沈政男提到，柯志恩對於近日的所謂民進黨內民調顯示，在黨內多人比較裡，賴瑞隆領先邱議瑩20%，難以置信，但其實這就是合理的數據，因為這是黨內多人比較，只能選1人，第一與最後的差距就會有那麼多，而前一陣子的鏡報民調也顯示10%以上的差距。

因此，沈政男建議柯志恩要看清局勢，開始把注意力放在賴瑞隆，「不管如何，他還是會有高雄的綠營基本盤」，因此爭取中立選民是未來重點。

【看原文連結】