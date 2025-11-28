不是果汁！「1健康飲品」害人飆血糖：許多人的心頭好
記者施春美／台北報導
燕麥奶是很多人的心頭好。醫師邱筱宸表示，燕麥奶最大價值在於水溶性膳食纖維，能降低膽固醇，也能調節腸道菌相。但燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），升糖指數高於豆漿。有高血糖者喝燕麥拿鐵時，請把之算入當餐的「飯量／澱粉量」中，以避免血糖波動過大。
婦產科醫師邱筱宸在其臉書表示，從預防醫學的角度來看，燕麥奶最大的價值在於β-葡聚糖(β-glucan)。臨床研究顯示，每天攝取約3公克來自燕麥的β-葡聚糖，有助於降低總膽固醇與低密度膽固醇，有助於降低血脂。
邱筱宸表示，燕麥在腸道被發酵後產生的短鏈脂肪酸，有助於調節腸道菌相與免疫系統。但特別注意「天然燕麥的鈣含量極低，」若是因為全素食而改喝燕麥奶，務必選擇有強化鈣質的燕麥奶。否則，人只是喝進了澱粉，卻流失了補鈣的機會。
邱筱宸並強調，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數通常高於豆漿。有高血糖者喝燕麥拿鐵時，請把之算入當餐的「飯量／澱粉量」中，以避免血糖波動過大。
