不是柯文哲愛妻陳佩琪！她曬照「阿北私下狀態」流出

政治中心／李汶臻報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，在歷經1年的看守所生活後交保出關。阿北離開看守所後，他的一舉一動持續備受外界關注，柯妻陳佩琪不時就透過臉書上傳阿北的最新近況。日前柯文哲私下真實狀況再度流出，而此次PO文的人並非妻子陳佩琪，貼文流出後引發眾多網友圍觀熱議。





補教名師「1V1教學」竟是阿北！私下狀態流出「網大歪樓」盯超醜1幕

民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠（白衣），同框黃國昌（紅領帶）畫面流出。（圖／民視新聞）





民眾黨布局2026九合一，首位徵召的就是前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。國民黨方面，不分區立委吳宗憲、議長張勝德皆有意爭取參選，也讓外界持續關注宜蘭這局，藍白能否合推最強人選出線。陳琬惠日前在臉書發文貼出與柯文哲的同框畫面，畫面可見柯文哲身穿藍色襯衫，搭配招牌高腰西褲站在白板前，手上拿著筆。

廣告 廣告





補教名師「1V1教學」竟是阿北！私下狀態流出「網大歪樓」盯超醜1幕

陳琬惠（右）上傳柯文哲（左）私下狀態，網友嗨翻狂讚：「補教名師」。（圖／翻攝自臉書@陳琬惠）





陳琬惠坐在桌前、專注地聽阿北「授課」還不時做筆記，整個場景看上去讓人有種補習班「1對1教學」的錯覺。陳琬惠也在貼文中分享兩人的討論話題，表示從「『南港東移』的經濟產業願景，談到在地設立門診中心的健康照護」，她大讚阿北眼中閃耀著亮光，並謝謝阿北與她一同討論蘭陽的未來。

柯文哲的私下狀態流出後，引發眾多網友嗨翻。不少小草們湧入留言：「讚喔！在補習~~還是名師」、「阿北是一位好老師從不私藏，一直會用心講解很多次」、「全台最強教授！」、「天啊~~這個重量級補習老師~~~」，更有人稱呼陳琬惠「柯P嫡傳弟子」。不過也有網友歪樓盯著白板，忍不住笑虧阿北的手寫字體：「唉唷好醜的字，超愛」。

原文出處：補教名師「1V1教學」竟是阿北！私下狀態流出「網大歪樓」盯超醜1幕

更多民視新聞報導

陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了

國台辦被台記者問慌了！另一答「藍營真面目」被掀

台灣被標成CHINA？南韓「疑玩兩面手法」真相曝

