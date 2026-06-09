不是森崴能源 鴻海簽了！再生能源夥伴是他
財經中心／廖珪如報導
全球領先的投資公司博楓今（9）日宣佈，與全球最大的電子製造商鴻海科技集達成策略合作夥伴關係，雙方將共同投資並開發越南的可再生能源項目，以支持鴻海及其供應鏈合作夥伴在當地的營運。未來博楓與鴻海將聯合開發高達1GW規模的風電、太陽能及儲能項目，並結合長期購電協議（power purchase agreement, PPA）；雙方還將針對相關項目的投資與資產管理展開合作。博楓將通過其新興市場能源轉型促進基金（Catalytic Transition Fund）參與合作。該基金是博楓在新興市場和發展中經濟體推動並加速實現淨零轉型的核心投資平台，重點布局東南亞等地區。
聚焦東南亞能源轉型：政策完善推升長期綠電供應需求
博楓亞太區能源業務負責人程敬堯表示：「博楓與鴻海的合作，聚焦越南作為亞洲成長最快的經濟體之一，企業對可再生能源日益增長的需求。隨著全球製造商基於成本競爭力、商業化速度及能源安全等因素，加快採用可再生能源，區域內對長期可再生能源供應的需求正不斷成長。」他表示，「東南亞地區相關政策的不斷完善，為可再生能源發展及博楓的新興市場能源轉型促進策略創造了有利條件，也讓博楓在過去一年中持續穩步推進。」
確保區域營運電力保障：結合直接購電政策落實永續發展
鴻海科技集團投資長杜墨璽表示，「很高興與博楓建立合作夥伴關係，為鴻海在越南的營運及供應鏈獲取長期可再生能源供應。藉由與博楓共同投資並參與項目管理，這次合作將為鴻海在區域內的持續發展提供穩定、具成本效益的電力保障。」本次合作將在越南直接購電協議（Direct PPA）政策框架逐步完善的過程中同步推進。
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