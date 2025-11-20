不是業配是真暖心！阿嬤行動不便難進店 NET店員舉動被讚爆

（記者許皓庭／高雄報導）在 Instagram 擁有 7.6 萬追蹤的網紅「翊樺」，日前在 Threads 分享一段讓她印象深刻的畫面。她表示，當日晚上到高雄仁武一間 NET 門市逛街時，看見一名行動不便、騎著電動代步車的阿嬤停在店門口，因無法輕易進入店內購物而與店員交談。

圖／網紅「翊樺」在 Threads 分享 NET 店員的暖心舉動，讓網友感動。（翻攝 double__girl Threads）

翊樺說，她原本以為阿嬤只是詢問資訊，沒想到 NET 店員竟主動將多件衣服一件件拿到門口，讓阿嬤能直接在座位上挑選，還耐心逐一介紹款式與版型，讓她直呼「看了有夠感動，台灣品牌真的要支持起來」。

影片曝光後在社群快速引發討論，累積超過 292 萬次觀看與 20 萬人按讚。不少網友留言表示第一次意識到身障者購衣的困難，有人寫下：「要不是看到你這部影片，我從來沒有站在身障人士的角度去想他們怎麼買衣服，這部影片超有意義，那個店員也暖到我了。」

面對其他網友詢問店外為何沒有無障礙坡道，翊樺在留言中回應，並非每個地點都適合設置相關設施，「其實不是每個地點都符合可以這樣做的，一般在傳統門市中真的很少看到，本來就只能儘量做到最好，但不可能讓所有人都滿意。」

影片曝光後，也有部分網友表示看完後想親自到 NET 支持，並留言讚賞店員的體貼與服務態度。整段畫面持續在社群平台被轉傳，引發廣泛討論。

