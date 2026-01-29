不是模仿冠希哥！男星「半邊臉無力麻痺」曝眼歪嘴斜照

史丹利因為病毒感染，導致左半邊臉無力麻痺。（圖／翻攝自史丹利臉書）





現年48歲的男星史丹利（賴永鑫）與Gigi（林如琦）2015年結婚，兩人經常在社群上分享生活點滴，吸引不少粉絲追隨！但昨（29）日史丹利突然發文表示，自己因為病毒感染導致左半邊臉變得無力與麻痺，終於深切的體會到什麼是嘴歪眼斜。

史丹利在文中表示，被病毒感染後左半邊臉現在變得比較沒力、沒感覺：「所以一不注意可能口水會流一些出來而不知道，喝水、吃東西也比較容易漏，實現真正的『嘴巴有洞』！」就連眼睛也受到影響，左眼使用上不管是閉起來還是眨眼都比較吃力，也會常常流眼油。

史丹利現況照。（圖／翻攝自史丹利臉書）

史丹利現況照。（圖／翻攝自史丹利臉書）

史丹利發出顏面神經失調的照片，跟大家報告近況，目前有就醫治療、情況沒有很嚴重：「我只是想跟大家說，這陣子在照片或路上看到我這樣笑，是因為我生病沒辦法，絕對不是在模仿冠希哥喔！」笑說會慢慢痊癒，俊俏的臉龐還是會回歸的：「不然的話真的就一輩子學冠希哥了啊。」

