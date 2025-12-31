不是橋段！男星跨年舞台驚喜下跪求婚女友 「浪漫激吻」全民見證

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國演員李川外型帥氣，曾出演《蓬萊間》、《少爺和我》等劇，留給觀眾深刻印象，令人驚喜的是，他昨12月31日受邀登上浙江衛視跨年晚會舞台時，無預警在舞台上下跪跟女友錘娜麗莎求婚，消息一出立刻衝上微博熱搜。

李川在演唱完畢後，又突然拿出吉他對著女友錘娜麗莎自彈自唱，雖然女方一度吐槽「好難聽」，不過依舊是感動到淚水在眼眶裡打轉，事後，李川驚喜從口袋掏出戒指，當眾向錘娜麗莎下跪高喊「妳願意嫁給我嗎？」

求婚橋段讓在場觀眾尖叫聲連連，而錘娜麗莎也回應「我願意」，在眾人見證下，李川替錘娜麗莎戴上婚戒，雙方爆哭親吻，畫面播出後，不少網友都感動表示：「給我看哭了，好真誠的愛」、「又感動又好笑」，還一度有網友以為是演出橋段，但後續才發現是真的求婚。

李川（左）爆哭親吻錘娜麗莎。（圖／翻攝自微博）

李川之後也在社群中感性發文提到為了錘娜麗莎學做菜、唱了她最想聽的歌，但李川卻自認這些都不及錘娜麗莎千分之一的愛，因此他承諾未來「讓我用餘生好好愛你」，一席話充分展現對錘娜麗莎的愛意。

李川在跨年直播求婚女友。（圖／翻攝自微博）

