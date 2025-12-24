「不是殉職才值得被尊重」 高中生手寫信讓台南警道出心聲

社會氛圍雖然因北捷隨機攻擊事件與地震，顯得有些緊繃，但在台南街頭發生了溫馨的一幕。台南市永康分局員警平安夜（24日）在車站執勤時，收到一名高中生遞上的手寫卡片，感謝警察的守護。這份來自年輕學子的心意，被員警形容為「平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

手寫溫暖融化寒冬 「看到你們就覺得安全」

為了預防北捷隨機攻擊事件引發模仿效應，警方近日提升大眾運輸場站的見警率。永康分局在臉書發文指出，在員警駐守車站人群中時，一名高中生鼓起勇氣送上親筆寫的卡片，內容寫道：「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，謝謝你們保護我們！」這讓在寒風中執勤的員警感到一陣暖意。

警面對質疑不退縮「作秀怎麼了」

儘管多數民眾對於警察加強巡邏給予肯定，但永康分局坦言，仍聽到部分聲音認為這是在「作秀」。分局霸氣回應：「作秀怎麼了，只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大。」強調提高能見度，本就是為了擴大威嚇效果，降低模仿隨機攻擊的風險。

逆著人群奔跑的勇氣 盼獲更多尊重

永康分局說， 「我們是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的警察。」也感性吐心聲，每當危險發生時，民眾往外逃，警察總是逆著人群方向往內衝，最後留下一句發人深省的話：「不是殉職才值得被尊重」。

貼文曝光後，吸引許多網友留言為警方打氣，「平安夜辛苦了！」「有你們的守護人民才能安居樂業，有你們的衝鋒陷陣，人民的身家財產才能得到保障，你們是值得讓人尊敬的」、「大家辛苦了，注意安全感恩」。

對永康分局而言，這張卡片不只是節日祝福，更是在不安時刻中，重新確認警民之間那份珍貴的信任與溫度。