不是殺假boy！蔣萬安霸氣露臉宣布正常上班
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、嘲諷「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，台北市今（12）日一早風雨明顯減弱，另一批網友湧進蔣萬安臉書盛讚：「守護台北」、「贏了酸民」等，值得注意的是，蔣萬安也一反慣例，在宣布正常上班課的貼文中霸氣附上自己的露臉照。
台北市昨晚宣布今日正常上班課，大批網友又狠酸蔣萬安：「咕嚕咕嚕」、「要蔣幾百次」、「下次別選了」、「忍不住哭泣了」、「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕，我都準備好要放假了」，更有網友挖出蔣萬安萬聖節時扮演爆紅動畫《Kpop獵魔女團》中「Saja Boys」的照片，戲稱他其實是「殺假boy」。
不過，台北市今一早風雨減弱，另有大批網友也湧進蔣萬安臉書給予支持，直喊：「一堆人在咕嚕咕嚕，台北除了陽明山，其他地方真的有啥風雨嗎？」、「現在出太陽也沒有雨，祝大家有一個愉快的星期三」、「我來看大家all噴蔣」、「今天沒風沒雨，上班賺錢很好呀」、「蔣神你贏了酸民」、「萬安市長守護台北，風和日麗好天氣，讚」、「真的服氣了」等。
另外，值得注意的是，有網友整理出蔣萬安過往宣布停班課才會放上自己照片，宣布正常上班課都不露臉，市府彷彿聽見網友意見，只見蔣萬安昨宣布正常上班課時的貼文，意外露臉，引發關注。
