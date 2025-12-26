不是每個健忘都是失智，記憶退化的正常與異常界線

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著年齡增長，記憶力出現變化其實是每個人都會經歷的過程。偶爾忘記鑰匙放在哪、想不起熟人的名字，這些都屬於正常老化的一部分，通常不會影響日常生活，也能在提醒後想起來。然而，失智症並非單純健忘，而是一種持續惡化的認知功能退化，會逐漸影響生活自理、判斷能力與人際互動。

兩者最大的差別，在於持續性與影響程度。當記憶問題開始干擾熟悉的活動、影響工作或家庭生活，甚至改變一個人的行為與個性，就不再只是正常老化，而是應該及早就醫評估的警訊。

廣告 廣告

記憶力衰退的原因，不只一種

記憶力變差不一定等於失智。壓力過大、睡眠不足、憂鬱情緒、藥物副作用，甚至身體慢性疾病，都可能造成短暫或可逆的記憶問題。但阿茲海默症等神經退化性疾病的早期症狀，則會隨著時間緩慢累積、持續加重，且不會自行恢復。

了解這些差異，有助於及早發現異常狀況，避免將真正需要治療的疾病誤認為只是「老了健忘」。

日常健忘 vs. 失智症狀，有哪些關鍵不同？

一、記憶是否能被提醒找回

正常老化下，人可能會忘記剛發生的事情，但經過提醒後多半能回想起來；而失智症患者則會反覆忘記相同訊息，即使一再提醒也無法記住。

二、語言與溝通能力

年紀大了，偶爾「話到嘴邊卻想不起來」很常見，但通常能很快補上詞語。失智症則可能導致說話中斷、用詞混亂，甚至難以理解對話內容。

三、物品遺失的情況

一般健忘的人，雖然會找不到東西，但仍能循線回想物品可能放在哪；失智症患者卻可能把物品放在不合邏輯的地方，例如把鑰匙放進冰箱，且完全不記得原因。

四、日常生活與問題解決能力

根據美國國家老化研究所指出，正常老化不會明顯影響日常活動；但失智症會讓人難以處理熟悉的事情，如煮飯、用家電、處理帳單或自我照顧。

五、判斷力與安全風險

老年人可能做決定變慢，但仍能理性判斷；失智症則可能導致嚴重判斷失誤，如容易受騙、忘記關瓦斯、外出迷路等，對安全造成威脅。

不只記憶力：阿茲海默症早期還會影響這些功能

失智症，特別是阿茲海默症，早期影響的不只是記憶，還包括行為與生活能力的細微變化，而且往往是旁人先察覺。

判斷力下降與金錢管理失誤

原本理財有條理的人，可能開始忘記繳帳單、重複付款，甚至落入詐騙陷阱。阿茲海默症協會指出，判斷力受損是早期重要警訊之一。

方向感變差

在熟悉的地方迷路、搭錯車或對日常路線感到困惑，可能與空間感知能力退化有關。

人格與情緒改變

變得容易生氣、焦慮、退縮社交，或對原本有興趣的事物失去動力，可能並非單純情緒問題，而是神經系統變化的表現。

完成事情的能力下降

正常老化只是「動作變慢」，但阿茲海默症早期常出現「做到一半就忘了」，例如煮菜煮到一半忘記關火、開始做事卻記不得下一步。

病程持續惡化

正常老化的變化通常趨於穩定；失智症則會隨時間逐漸加重，不會自行改善。

及早辨識，才能及早介入

當健忘開始影響生活、安全或人際關係時，就不該再用「老了正常」來解釋。及早發現、及早評估，不僅有助於釐清原因，也能把握治療與生活調整的黃金時機，為自己與家人保留更好的生活品質。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·醫揭「5大原因」恐造成假性失智！ 焦慮、睡眠障礙都是兇手

·一早這樣做！醫認證「6大晨間習慣」護腦又防失智 早餐雞蛋配咖啡