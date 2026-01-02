不是每個團購都能賣蛋：莊敬生活百貨如何用自建物流守住消費者信任？
莊敬生活百貨營運長王明杰認為團購要不要賣蛋，從來不是行銷問題，是通路有沒有能力承擔責任。（食力攝）
撰文＝林玉婷
在團購市場快速成長的同時，多數通路對「生鮮食材」仍保持高度保守態度，尤其是雞蛋。保存條件敏感、破損率高，一旦發生品質爭議，往往直接衝擊消費者信任。但成立於2018年、深耕社區團購市場的莊敬生活百貨卻選擇逆勢投入，將洗選蛋納入團購體系，並視為檢驗通路治理能力的重要品項。在全台已經超過120家門市、100萬以上會員的團購體系中，莊敬生活百貨為什麼敢這麼做？
在「解密餐桌上的安心蛋」產業論壇中，莊敬生活百貨團購營運長王明杰直言：「團購要不要賣蛋，從來不是行銷問題，而是通路有沒有能力承擔責任。」這個責任，包含對供應鏈的掌握程度、對物流時間的精準控制，以及對消費者權益的即時回應。
為什麼敢做生鮮團購？關鍵在「預購制」而不是現貨陳列
王明杰指出，團購通路之所以有機會切入生鮮，是因為本質上並不依賴長時間陳列與庫存。「我們的商品不是擺在架上等人買，而是先確定有人要，再請供應商準備。」
以洗選蛋為例，莊敬採取的是3天上架、3天結單的預購模式。商品上架後，團友在線上社群「加一」下單，結單後才正式向供應端下單備貨。蛋品進入倉庫後，隨即配送至門市，並通知消費者取貨。「從上架、結單、到消費者拿到蛋，大概3天左右完成，」王明杰說，「這中間沒有讓蛋在通路端長時間停留的空間。」
這樣的設計，實際上把生鮮風險前移到通路端的流程管理，而不是交由消費者自行承擔保存與新鮮度的不確定性。
為什麼是雞蛋？因為它是最容易被忽略、卻最常吃的食材
在選擇投入的生鮮品項中，莊敬為什麼要賣雞蛋，原因並不複雜。王明杰指出，台灣人一年平均食用超過300顆雞蛋，幾乎每天都會接觸，但正因為價格不高、取得容易，消費者反而容易忽略其背後的風險。
「蛋很便宜，也很日常，可是它一旦出問題，影響的會是非常大量的消費者。」他認為，雞蛋是最能測試通路是否具備食安治理能力的品項。
近年蛋品相關的食安事件頻繁，從來源標示、保存條件到流通管理，都讓消費者對「這顆蛋到底安不安全」產生疑問。對莊敬而言，若通路無法在雞蛋這樣的高頻消費品項上建立信任，其他生鮮品項也無從談起。
自建物流，才能確保生鮮團購的安全掌控
團購若沒有自己的物流與倉儲系統，其實很難長期經營洗選蛋這類品項。「蛋不是不能賣，是不能交給沒有冷鏈能力的系統去賣。」王明杰表示。
與多數仰賴第三方物流的團購不同，莊敬選擇自建物流體系，並設有自有物流倉，負責生鮮品項的集中管理與配送。王明杰強調，這並非成本考量，而是風險控管的必要條件。
洗選蛋在結單後，由供應端備貨，直接送進莊敬物流倉，由倉端完成品項確認與溫控管理，再由自有物流車隊配送至各門市。「如果蛋一進來就交給外包物流，我們其實沒辦法確保它中間經過了什麼環境。」這樣的設計，讓通路可以掌握從進倉、出貨到門市端的每一個時間點，而不是只看到「送達」這個結果。
洗選蛋從進倉開始，依冷鏈配送規範進行溫控管理，直到送達門市。「蛋這種東西，只要溫度一亂，後面再怎麼補救都來不及。」因此，莊敬在物流端即設定清楚的冷鏈配送規範，避免蛋品在通路內長時間停留或反覆轉運。這也是莊敬選擇自建物流的原因之一。當物流與倉儲在自己體系內，通路才有能力訂標準、查流程、負責結果，而不是把品質責任拆散給不同單位。
為什麼一定選洗選蛋？通路必須能交代清楚「蛋從哪來」
在雞蛋選擇上，莊敬並未採用散裝蛋或來源不明的蛋品，而是明確以洗選蛋作為標準。王明杰說得直接：「洗選蛋至少可以讓通路清楚交代，這顆蛋來自哪個牧場、怎麼處理、怎麼送到消費者手上。」
依照莊敬內部規範，能進入團購體系的洗選蛋，必須符合3個條件：來源可追溯、批次進貨檢驗，以及全程冷鏈配送。若供應商無法配合其中任一項，即使價格再有競爭力，也不會上架。
「團購版位有限，不可能什麼都賣，」這也迫使通路必須在一開始就「嚴選而非齊全」，王明杰表示，「我們寧願少賣，也不要讓消費者承擔不確定性。」這樣的選品邏輯，本質上是將食安風險前移到通路決策端，而非交由消費者承擔。
食安不是口號，而是「出問題怎麼處理」
在社區團購模式中，消費者往往透過臉書、LINE社群或熟人推薦下單，信任關係來得快、流失也快。王明杰指出，真正考驗通路的，不是平時賣得順不順，而是「一旦出現品質問題，怎麼面對」。
莊敬對蛋品採取零容忍處理原則。只要確認品質異常，立即下架、退款，不進行模糊溝通。莊敬也是少數能像一般零售通路一樣開立發票、辦理退貨的團購體系，「該退就退，該下架就下架，這是通路該承擔的責任，不是消費者要跟我們辯論的事情。」這樣的處理方式，短期內會增加成本，但長期來看，卻是維持團購社群運作的必要條件。畢竟在高度依賴口碑與社群推薦的團購模式下，通路若無法即時回應，信任流失的速度往往快於任何危機處理聲明。
統一標準，避免風險落在單一門市
另一個支撐生鮮團購的關鍵，是加盟體系的標準化管理。莊敬由總部統一採購蛋品，確保全台門市販售的來源與品質一致；同時也對加盟主與店員進行保存知識與客訴流程的教育訓練。「我們不希望每一家店用自己的方式處理蛋品，」王明杰說，「只要標準不一致，風險就會被放大。」從陳列方式、保存條件到退換貨政策，全台門市執行相同規範，讓消費者不需要因為門市不同而承擔不同風險。
一顆蛋，測試的是通路是否願意承擔責任
在王明杰看來，團購通路若只扮演銷售平台，很難長期經營生鮮。真正的關鍵，在於是否願意為「敢賣」這件事，建立對應的制度與成本結構。莊敬並未把洗選蛋視為單一商品，而是視為檢驗整個物流體系是否穩定運作的指標。「如果連蛋都送不好，其他生鮮也不用談了。」
王明杰總結，團購敢不敢賣洗選蛋，關鍵不在於市場，而在於通路是否具備把責任扛在自己身上的能力。對莊敬而言，自建物流與冷鏈倉不是差異化行銷，而是做生鮮團購的基本門檻。
莊敬生活百貨並非只是一個團購接單平台，為了保障消費權益以及產品品質，自建物流中心，將生鮮蛋品依冷鏈配送規範進行溫控管理，從倉庫到門市維持最佳保存溫度。（圖片來源：莊敬生活百貨jjlife臉書粉絲專頁）
審稿編輯：童儀展
