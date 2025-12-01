不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用

楊世煒示警，若過量食用大豆油，更容易造成肥胖、代謝異常。（示意圖／unsplash）

台灣飲食文化普遍有重油、重鹹的問題，各式大豆油、調合油是家庭與餐廳最常用的料理基底。食安專家韋恩（楊世煒）就指出，其實不是每種油吃了都會胖，其中大豆油因富含大量亞麻油酸，可能在體內生成「脂氧化物」，進而引發發炎、促進脂肪堆積，讓體重快速上升，「我們攝取的量，遠遠超過人體演化所能負荷的代謝能力。」

楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。

楊世煒指出，一項刊登於《Journal of Lipid Research》的最新研究，探討為何含大豆油的飲食會讓實驗鼠快速變胖，而其他脂肪卻沒有相同效果，研究人員發現關鍵在於一群由多元不飽和脂肪經氧化後生成的「脂氧化物」（oxylipins），這群分子是生物訊號傳遞的核心。

楊世煒說，研究人員比較兩種「熱量完全相同」的高脂飲食，但一組含大量大豆油（高亞麻油酸），另一組則以椰子油為主（亞麻油酸極低），結果顯示，普通小鼠攝取大豆油後，體重迅速上升、白色脂肪增加、脂肪肝惡化、葡萄糖耐受變差，而吃椰子油的小鼠，體重上升幅度明顯較少，這也意味著，富含亞麻油酸的油脂，比飽和脂肪更容易促進肥胖。此外，研究也發現，大豆油本身不含膽固醇，但吃了大豆油的小鼠，血中膽固醇卻更高。

楊世煒表示，研究人員發現，真正造成肥胖的不是油本身，也不是亞麻油酸，而是「亞麻油酸在體內被轉換成的代謝物」，當飲食中的亞麻油酸過量時，體內生成大量「脂氧化物」，而這類分子與發炎反應、脂肪堆積有密切關聯性。

楊世煒提到，該研究中有一群基因改造小鼠，即使吃同樣的大豆油飲食，卻完全不會變胖，關鍵在於牠們的肝臟會產生「不同型態的 HNF4α 蛋白」，這種蛋白能調控數百個與脂肪代謝有關的基因，影響身體如何分解亞麻油酸，因此這些基因改造小鼠體內的「脂氧化物」明顯更低，肝臟狀態更健康，粒線體功能也更活躍，讓牠們更不容易變胖。

楊世煒說，HNF4α的活性會受到遺傳、飲食、年齡與身體狀態影響，人類間也存在類似差異，這代表某些人對高大豆油飲食特別敏感，更容易肥胖或代謝異常；除此之外，大豆油中的亞麻油酸會被代謝成「脂氧化物」，而當「脂氧化物」過量時，可能引發發炎與脂肪堆積，研究也發現，只有肝臟中的「脂氧化物」與體重增加有明顯關聯，血液中測到的「脂氧化物」則沒有相關性，這樣的結果顯示一般血液檢查可能無法偵測由飲食引起的早期代謝變化。

楊世煒指出，研究人員強調，大豆油本身並不是邪惡的，問題在於民眾平時攝取的量，已遠超人體演化所能負荷的代謝能力，而在現代飲食環境下，大量富含亞麻油酸的油脂與加工食品，可能改變人類代謝、增加脂肪堆積風險。

