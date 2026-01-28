不是毒駕！他拒檢倒車衝警 遭開15槍還想逃 落網辯詞超離譜

高雄市27日晚間發生駕駛拒檢衝撞員警事件，警方朝轎車輪胎連開15槍。讀者提供



高雄仁武區昨晚發生拒檢逃逸案件，一名男子在霞海路狂飆、數度逆向行駛，警方見狀攔查，豈料駕駛竟倒車企圖衝撞員警，波及後方無辜車輛，警方則依法朝車胎連開15槍制止，所幸無人受傷；嫌犯5小時內落網，卻辯未繫安全帶見警心虛才逃逸，最後遭開6張罰單，最高可罰7.5萬元並吊扣駕照6個月。

警方表示，昨天晚間19時許，員警巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口時，發現一部自小客車行車速度過快，且跨越對向車道，形跡可疑，因此上前攔查，不料駕駛拒檢逃逸，警方立即於後方保持安全距離持續跟車準備攔查。

警方一路追至三民區大中一路，該車因前方車陣受阻遭攔停，但駕駛仍拒不配合，並突然倒車企圖衝撞員警，導致後方自小客車也無辜遭撞，員警基於自身及公共安全考量，依法拔槍喝斥，並朝車輛前方輪胎射擊共計15槍制止，現場未造成人員傷亡，但駕駛早已逃之夭夭。

仁武警分局隨即與高市刑大成立專案小組追緝，並於5小時內持拘票將45歲李姓嫌犯查緝到案。李嫌落網後供稱，因未繫安全帶擔心受罰，一時緊張心虛才會拒檢逃逸；經警方查證，車內並無任何違禁藥品。全案訊後，依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌，移送地檢署偵辦。

此外，警方另針對李嫌未依規定使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線、不按遵行方向行駛、紅燈右轉及不服稽查取締等6項交通違規舉發，合計最高可處7萬5000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

