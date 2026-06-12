不是水喝太多！醫曝頻尿、夜尿關鍵原因 「5類人」最危險

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生活中心／張尚辰報導

經常跑廁所、晚上睡到一半還得起床排尿，讓不少民眾深受困擾。對此，泌尿科醫師徐易廷近日透過社群平台發文指出，頻尿與夜尿其實是常見的泌尿系統症狀，而非單一疾病，背後可能與生活習慣、慢性疾病甚至情緒壓力有關，若長期影響生活品質，建議及早就醫檢查。

徐易廷醫師在臉書粉專發文表示，所謂「頻尿」是指白天排尿次數超過8次以上，患者常伴隨急尿感、排尿間隔縮短，以及排尿後仍有殘尿感等症狀。有些人明明才剛上完廁所，沒多久又產生強烈尿意，甚至出現忍不住想上廁所的情況。

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至於「夜尿」，則是指入睡後至隔天起床前，因尿意而起床排尿1次以上。徐易廷指出，夜尿問題會隨著年齡增加而愈來愈常見，統計顯示約4成40歲族群有夜尿困擾，而70歲以上長者更高達7成受夜尿影響，不僅干擾睡眠，也可能進一步影響日常生活與健康狀況。

為何會出現頻尿或夜尿？徐易廷分析，常見原因包括睡前攝取過多水分、茶飲或咖啡等利尿飲品；膀胱過動症導致膀胱過度敏感；男性因年齡增長出現攝護腺肥大，進而壓迫尿道；糖尿病、心血管疾病等慢性病影響尿液生成與代謝；以及壓力、焦慮等情緒因素干擾膀胱功能，都可能增加排尿次數。

徐易廷建議，民眾可先從調整生活習慣著手改善症狀，包括白天補充足夠水分、晚上減少飲水量，睡前2小時避免飲用茶、咖啡及酒精飲品，同時維持規律運動與健康體重。

此外，也可養成固定排尿習慣，約每3小時上一次廁所。若頻尿或夜尿情況持續存在，甚至影響睡眠與生活品質，應盡快尋求泌尿科醫師協助，找出真正原因並接受適當治療。

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