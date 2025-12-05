不是水、紅茶！吃麵包搭「1飲品」血糖高峰降30% 中醫：烏梅也有同功效

生活中心／羅欣怡報導

麵包升糖快速，中醫師建議搭配「1飲品」。（示意圖／PIXABAY）

屬於精緻澱粉的麵包，因款式、口味眾多，再加上又方便取得，也是不少人的心頭好，但卻也是血糖暴漲的主因。YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」指出，最近有個研究報告顯示，吃麵包同時再配「1飲品」，讓餐後血糖高峰值下降達30%，且血糖上升時間可延後約35分鐘，對血糖調控有幫助。

中醫師高晧宇指出，這個研究找了一群健康的人分組，每一組都要吃100克的麵包，再分別讓他們搭配水、紅茶或是250c.c的檸檬汁，最後竟發現搭配檸檬汁的這一組，「飯後血糖的高峰，比其他組下降30%，飯後血糖上升的時間，可以往後延35分鐘」。

廣告 廣告

中醫師表示，有研究報告顯示，吃麵包搭配酸性果汁，可以讓血糖上升時間延後約35分鐘。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

高晧宇解釋，因為酸的東西可以抑制身體中α-澱粉酶（Alpha-Amylase）的產生，這樣就不會讓血糖上升，除了檸檬外，「醋」也有同樣的效果，另外像是中藥的烏梅、五味子搭配起來也都是會有幫助。

▼Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫（影片來自YouTube頻道，若遭移除請見諒）

更多三立新聞網報導

死得冤枉！員工清儲槽結晶體…被「撒旦之母」索命 負責人下場曝

異丙醇久放變「撒旦之母」！工人「自製長柄掃把」…摩擦引爆 魂斷工廠

全台首例！洗槽底結晶洗到「撒旦之母」炸死工人 調查報告：自然形成

台人恐要VPN！「台灣封鎖小紅書」登微博熱搜 陸網笑：兩岸真的是一家

