不是江南三區！南韓健康都市排名出爐 果川市奪冠秘訣曝

據南韓媒體今天（12/9）報導，南韓健康都市排名出爐，奪下第一名的不是生活富裕的江南三區，而是京畿道的果川市，據悉，該城市設立許多健行步道及運動設施，市民還能參加免費運動課程，成功做到慢性疾病的事情預防。

據《朝鮮日報》報導，首爾大學健康文化事業團本月7日公布一項報告，對全國1萬名18歲以上成年人進行調查，並以身心健康指標量化，發現南韓健康指數最高的城市，不是印象中生活富裕的「江南三區」（江南區、瑞草區、松坡區），而是京畿道的果川市。

報告指出，果川市民的慢性病確診率偏低，僅18.7%的市民有高血壓，8.6%的市民有糖尿病，與全國平均相較（32%高血壓、14%糖尿病），少了約一半左右，另外，在心理健康的部分，果川市民的憂鬱症比例為每1千人中7人，較全國平均（21.6人）低了許多。

果川市民維持身心健康的秘訣，就是隨處可見的運動設施，據悉，從1990年代後期開始，果川市政府與延世大學公共衛生研究所合作，打造市民健康生活的居住環境，陸續設立登山步道、公園、運動廣場等，並在市內推動戒菸、均衡飲食的教育活動。

這些運動設施與教育推廣發揮成效，統計數據顯示，高達12.2%的果川市民，每週至少有3天，會進行20分鐘的高強度運動，是全國平均（5.99%）的兩倍以上，另外，更有67.1%的果川市民，每週至少有5天，會步行30分鐘，高於全國平均（50.6%）。

51歲的朴某，參加果川市政府補助的皮拉提斯課程，滿意地說道：「我以前要花錢上皮拉提斯課，自從一年前搬來果川市，發現這裡的免費課程很充實，每天都很享受運動。」

截至去年為止，果川市的綠地比例達到86.79%，高於全國平均（71.18%），首爾大學健康文化事業團研究員金恩祖（김은조，音譯）說明：「住家附近就有公園，而且市民還可以免費使用體育設施，果川市將城市環境結合體育政策，成功做到慢性疾病的事前預防與管理。」

