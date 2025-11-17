不是沈伯洋！綠營北市長徵召1月出爐 「3大咖」被點名
記者侯彩紅、周威志／台北報導
民進黨由誰出戰2026台北市長選戰備受關注，聯電創辦人曹興誠力薦民進黨立委沈伯洋，沈伯洋對此坦言，黨中央完全沒有跟他接觸，而且他認為自己是藍白的大標靶，如果參選一直被抹黑又沒有守住，負面聲量會外溢到其他縣市。但他強調「戰士沒有選擇戰場的權利」。而不只沈伯洋備受討論，日前表態爭取提名的壯闊台灣創辦人吳怡農，也積極在地方傾聽民意。
民進黨立委沈伯洋：「戰士沒有選擇戰場的權利，就像我沒有辦法選擇說中國要不要通緝我。」
被聯電創辦人曹興誠力拱選台北市長，民進黨立委沈伯洋總算鬆口，但也透露有擔憂。
民進黨立委沈伯洋：「我現在一直以來是藍白的大標靶，如果說你今天作為候選人，不斷地被抹黑，然後又沒有守住，那這個負面聲量一定會外溢到其他的縣市，反而會影響到整體的選舉。」
畢竟藍白對於沈伯洋可能參選已經熱烈討論，甚至親藍媒體人謝寒冰更喊話，若沈伯洋參選，不但要幫站台跪著直播，還要發雞排。
資深媒體人周玉蔻則看好提名沈伯洋對戰蔣萬安是一種氣勢和決心，但要有配套，除了替會被打成台獨引戰者的沈伯洋解套，還要有吸引中間選民的論述。
國民黨台北市議員楊植斗：「賴清德總統不停的點名韓國瑜院長，讓他（沈伯洋）跟韓院長來捉對廝殺，就可以提高沈伯洋的政治能量。（但）沈伯洋的市政經驗為零，他應該很難透過抗中保台來得到選民的認同。」
民進黨台北市議員顏若芳：「（國民黨）看起來很害怕沈伯洋委員來參選台北，根本名單還沒有確定，就先不斷地抹黑造謠要讓他受傷。其實我們有很多優秀的人，你用政策然後再來說你的這個行動力，對於很多的台北市的了解，能夠爭取到年輕人跟中間選民。」
而除了沈伯洋被熱烈討論，壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取提名，連日來積極街訪傾聽民意。
民眾：「雖然都是雙薪，可是有經濟壓力，其實上安親班費用滿貴的。」
民進黨台北市長徵召時辰大約落在明年一月，現階段包含立委吳思瑤、王世堅、行政院副院長鄭麗君都被點名，首善之都無論派誰出戰都話題滿滿。
