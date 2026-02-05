不是沒信用卡才用BNPL！AFTEE靠關鍵2招 讓先享後付不成消費地雷

【記者呂承哲／台北報導】在台灣信用卡與行動支付高度普及的市場環境下，先買後付（BNPL）為何仍能站穩腳步？日本金融科技BNPL品牌AFTEE在與媒體交流時指出，使用先享後付的族群並非外界想像中的「沒有信用卡」，反而是將其視為補充型支付工具，用於提升結帳效率與資金調度彈性。

FTEE先享後付董事長角元友樹也在年終展望致詞表示，AFTEE自進入台灣市場以來已邁入第8年，會員數即將突破200萬人，合作商戶數也超過6,000家，業務規模持續擴大。2025年期間，AFTEE進一步與Samsung、7-ELEVEN、LINE GO等大型企業深化合作，透過技術支援拓展BNPL於台灣的應用場景。

角元友樹指出，近年親自參與多項大型企業合作洽談，明顯感受到合作成功率逐年提升，對AFTEE未來成長動能深具信心。他也宣布，今年起將卸下總經理職務，專任董事長並回到日本，負責推動集團海外布局、新事業發展及M&A策略，以加速整體成長；台灣子公司則將由長期夥伴總經理山崎竜彗接任總經理。

AFTEE分享，用戶年齡分布其實相當平均，29歲以下族群約占33%，30至39歲、40歲以上族群各約占2成多。AFTEE指出，30歲以上用戶選擇先享後付，多半不是因為缺乏信用卡，而是看重流程簡化，不必掏出信用卡、也無須額外綁定行動支付，結帳速度更快；對部分年長族群而言，僅需輸入手機號碼即可完成操作，也降低了輸入卡號與個資外洩的心理壓力。

針對外界對「先買後付可能助長過度消費」的疑慮，AFTEE強調，風控設計的核心目標正是避免這類風險。AFTEE表示，公司並不調閱信用聯徵資料，而是結合商戶回傳數據、外部合作夥伴資訊及自有風控系統，透過AI模型評估用戶的消費行為與繳費紀錄，作為額度核定依據。若單筆交易金額超出個人可用額度，即無法完成結帳，避免用戶在短時間內承擔過高負擔。

AFTEE進一步說明，目前新用戶初始額度多落在5,000至15,000元之間，並非一次給予高額度，而是依據是否準時繳費、使用頻次與過往消費行為逐步調整。繳費紀錄穩定、使用頻率高的用戶，額度才會逐步提高，確保消費行為與還款能力能同步成長。AFTEE認為，這樣的設計可讓先買後付成為「可控的彈性工具」，而非取代信用卡的高風險融資手段。

在市場定位上，AFTEE也直言，BNPL並非要取代信用卡，而是作為「第二支付選項」。當消費者遇到信用卡額度不足、卡片遭遇盜刷疑慮，或單純希望降低即時現金壓力時，先享後付可提供替代選擇。AFTEE觀察，台灣市場中，同時持有信用卡並使用先享後付的用戶比例並不低，顯示兩者並非零和競爭，而是互補關係。

AFTEE涵蓋13大支付場景。呂承哲攝

隨著近年詐騙事件頻傳，AFTEE坦言，風險無法完全避免，但持續透過官網、App與社群平台進行使用宣導，提醒用戶提高警覺，同時持續優化風控模組。AFTEE指出，透過動態規則與AI模型反覆學習，系統已能即時識別可疑交易，並於事前進行攔阻，降低用戶與商戶風險。

在線下場景布局，AFTEE透露，實際策略並非「直接切入實體金流」，而是採取「線下轉線上」的模式。由於未持有電支執照，AFTEE選擇與既有餐飲點餐系統合作，將支付流程建立在線上環境中。消費者到店後透過掃碼進入點餐系統，完成點餐後即可使用AFTEE先享後付結帳，無須至櫃台排隊。AFTEE指出，此模式不僅提升結帳便利性，也有助餐廳降低人力需求、縮短作業流程。

AFTEE表示，首波線下應用鎖定早餐店、飲料店、便當店等高頻、低至中客單價場景，平均消費金額約300至500元，符合先享後付即時結帳與彈性支付的使用情境。透過與點餐系統業者串接，而非逐一洽談單店，也有助加快線下擴張速度。

展望未來，AFTEE認為台灣BNPL市場仍具成長空間。隨著銀行體系與不同支付業者陸續投入相關服務，先買後付的定位將逐步從「新型支付」轉為「日常支付選項之一」。AFTEE強調，關鍵不在於規模擴張速度，而是如何在便利性與風險控管之間取得平衡，讓先享後付成為消費者可長期信賴的第二選擇。

根據調查，AFTEE先享後付會員同時擁有信用卡的比例高達 65%。呂承哲攝

