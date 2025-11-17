不是沒症狀就沒事！7成肝癌與B肝有關 但帶原者僅3成穩定追蹤治療

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】1986年起全台新生兒全面施打B肝疫苗，年輕世代感染率大幅降低，不過B肝風險絕非過去式！尤其「B肝疫苗斷層世代」，也就是1986年前出生、現年39歲以上的民眾，屬帶原高風險族群，恐面臨「B肝-肝硬化-肝癌」三部曲威脅。11月17日為「世界肝炎篩檢週」起跑日，國健署林莉茹副署長指出，台灣每年約有1.2萬人罹患肝癌，而死亡人數約7,500人，且患者B肝帶原的比例高；終生一次免費B、C型肝炎篩檢，8月起也擴大到39歲至79歲民眾，呼籲了解「防治三要」要知道、要追蹤、要治療，目標為邁向功能性治癒、降低肝癌風險。

台灣民眾對B肝病識感低 了解何謂「B肝-肝硬化-肝癌」三部曲

台灣癌症基金會張文震執行長說明， B肝疫苗全面施打，讓台灣的B肝防治位居全球前列，不過該會7月針對1,076位受訪者的電訪調查卻發現，不少民眾對B肝仍缺乏了解，顯示還有進步空間。臺大醫院肝炎研究中心楊宏志主任指出，在台灣肝癌的發生數與死亡數仍居高不下，其中70%肝癌成因與B肝相關，每年造成5,000人死亡。

廣告 廣告

楊宏志主任進一步說明，B肝病毒（HBV）長期依附在肝臟細胞，即為B肝帶原者，其中約40%會有肝臟發炎而形成慢性B肝，肝臟可能出現發炎、纖維化、壞死情形；15至20%的慢性B肝會進展為肝硬化，每年更有3至5%的肝硬化病友進展為肝癌。

定期追蹤有2目的！罹慢性B肝 肝指數正常、無不適不代表沒事

楊宏志主任指出，台灣39歲以上的人口，有超過90%曾感染HBV，其中12至15%成為帶原者，同時高達30至40萬人無症狀、不知道自己是帶原者，更有患者直到症狀嚴重，才知道原來自己是帶原者。而慢性B肝病程進展分為免疫耐受期、免疫清除期、不活動帶原期和病毒再活化期，其中免疫清除期和病毒再活化期的病毒量、肝指數、肝臟發炎程度等皆高，肝硬化和肝癌風險增加；免疫耐受期、病毒再活化期的罹病風險也不等於0，應持續追蹤，定期透過抽血和超音波檢查掌握肝功能狀況。

高雄醫學大學校長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科余明隆醫師表示，B肝治療效果與病毒量和免疫系統的反應相關，病毒量過高過低，治療效果都相對欠佳，因此並非所有病毒帶原者都適合一診斷就立即用藥，定期追蹤不只是監測肝硬化與肝癌的發展，更是為了找到最佳的治療時機點。

B肝帶原者僅3成穩定追蹤 什麽是「功能性治癒」？

余明隆校長表示，台灣目前約有200萬B肝帶原者，不過因無明顯症狀容易讓患者以為沒事，加上生活忙碌而輕忽疾病，只有2至3成穩定追蹤與治療。而B型肝炎主要透過血液、體液和母嬰垂直傳播等途徑傳染，除了未施打疫苗的「斷層世代」，包括洗腎、免疫不全、器官移植和接受血液製劑治療者，以及同住家人有B肝感染等高風險族群都建議應主動進行篩檢。

B型肝炎一旦感染、形成慢性帶原便無法完全根除，帶原者必須持續規律追蹤，若已出現肝硬化，應每3個月定期檢查；尚無肝硬化者，則應至少每6個月追蹤一次。余明隆校長指出，國際各大治療指引已將「功能性治癒」列為重要治療目標，指的是在停止藥物治療後，持續24週檢測不到B肝病毒DNA和B肝表面抗原（HBsAg）。若能達成功能性治癒，有望避免惡化至肝硬化，降低未來肝癌風險，並提升免疫功能，進而減少復發率；目前經診斷達到功能性治癒者每年約1至2%，但仍需定期回診追蹤觀察。

帶原者常忽視肝癌風險 高風險群應儘早篩檢、定期追蹤

肝病防治學術基金會黃婉瓊執行總監也分享，曾有一位來自嘉義的司機為B肝帶原者，在該會的篩檢活動中查出胎兒蛋白過高，後續護理師連續一個月致電給他都被拒絕。經過家訪以及太太的勸說，患者同意前往就醫，並被診斷為肝癌，左右肝臟都有腫瘤。雖立即啟動治療，患者還是在兩年後離世，留下母親、太太和女兒，成為遺憾。

林莉茹副署長也表示，全國約有6,000多家醫療院所提供B、C肝篩檢服務，且可透過一次抽血檢查同步進行，呼籲高風險群儘早接受篩檢。病毒的狀態會變動，隨時可能反覆發作，余明隆校長表示，針對已確診為B肝帶原者的民眾，會邀請其加入「B肝定期追蹤計畫」，醫護端將及時聯絡逾期未回診者，透過「主動出擊」提高追蹤率。

【延伸閱讀】

同是B肝患者肝癌風險分高低 臺大研究揭：「表面抗原濃度」可用於評估

脂肪肝炎如沉默炸彈 除了減重、吃藥更應從生活型態改善



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66844

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw