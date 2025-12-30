不是沒錢買！女「順手牽羊」吃霸王外送餐 荒謬理由警方傻眼

大陸中心／王文承報導

一名女子頻繁出現在辦公大樓外送取餐區，竊取他人的外送餐點，落網後竟自曝犯案理由，只因「不會做飯」。（示意圖／資料照）

隨著科技日新月異，外送產業快速興起，許多人懶得出門買飯時，便會選擇叫外送。然而，中國北京市朝陽區近日卻接連發生多起外送餐點遭竊事件，引發周邊上班族與居民強烈不滿。警方接獲報案後展開調查，透過監視器畫面鎖定一名頻繁出現在辦公大樓外送取餐區的女子，最終將其查獲到案。令人傻眼的是，女子落網後竟自曝犯案理由，只因「不會做飯」。

女偷外送餐不是沒錢 荒謬理由警方傻眼



根據《光明網》報導，竊嫌為一名約50歲的趙姓女子，具大學學歷，曾任職外商公司，目前從事自媒體相關工作，收入穩定，平時獨自居住在北京市北三環一帶的兩房住宅中。

廣告 廣告

警方調查發現，趙某經常出沒於多棟辦公大樓的外送取餐區，趁現場無人留意時，隨手拿走他人點購的餐點。起初她的動作仍顯得遲疑，但隨著次數增加，行徑愈發熟練，甚至曾一次取走兩份外送後迅速離開。多名民眾發現餐點不翼而飛，憤而報警，警方調閱監視器畫面後，循線將趙某逮捕歸案。

警方指出，趙某並非因經濟困難而犯案，而是出於貪小便宜的心理，錯將外送取餐區當成「可免費自取」的地方。趙某到案後辯稱，因自己「不會做飯」，才會順手拿走他人的外送，並未意識到行為已觸犯法律。目前趙某已因涉嫌竊盜罪，遭警方依法採取刑事強制措施。

更多三立新聞網報導

省錢又有感！他傳授衣櫃留香「隱藏神招」：比芳香包好用 眾人實測驚呆

上班只要4小時？「這1科技巨頭」員工拍片炫夢幻工時 內行人揭殘酷真相

面試一週沒消息！朋友推「求職1絕招」她嚇壞 結局超展開驚呆眾人

繳國保如丟水溝？她一次掏10萬補繳遭酸爆 內行人反點破：這類人最適合

