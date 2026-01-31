不是沛納海也不是萬國 這只台幣25萬的卡西歐你買得下手？

記者鍾釗榛／綜合報導

G-SHOCK MR-G B2000KT-3A限量錶。（圖／翻攝Casio網站）

說到G-SHOCK，多數人第一時間想到的是「怎麼摔都不壞」，但這個日本品牌其實早就悄悄踏進高端市場。最新登場的MR-G B2000KT-3A，就是把「超耐用」直接拉到「超奢華」層級的代表作，開價高達8,000美元，換算約新台幣 25 萬元，而且還是全球限量。

開價高達8,000美元，換算約新台幣 25 萬元。（圖／翻攝Casio網站）

日本刀美學上身

這款MR-G的靈魂，來自日本古代刀劍文化。錶圈不再只是金屬加工，而是由日本第三代金屬工藝大師小林正雄親手雕刻，刻上象徵吉祥與長壽的鳳凰圖騰。整個錶圈以鈦金屬打造，並覆上帶有深藍綠色調的黑鐵色DLC 塗層，呈現出彷彿高溫淬鍊後的金屬質感。

由日本第三代金屬工藝大師小林正雄親手雕刻，刻上象徵吉祥與長壽的鳳凰圖騰。（圖／翻攝Casio網站）

真祖母綠加持

最吸睛的細節之一，是錶圈上鑲嵌的四顆真祖母綠寶石，不只是裝飾，更象徵日本文化中的智慧與洞察力。錶殼同樣不馬虎，經熱處理後呈現類似武士刀刃的結晶紋理，搭配棕色AIP塗層，讓整只錶在綠色與銅色之間取得完美平衡。

錶圈上鑲嵌的四顆真祖母綠寶石。（圖／翻攝Casio網站）

骨子裡還是G-SHOCK

別以為走高端就犧牲本色，這只MR-G依然保有G-SHOCK招牌的防震結構，並支援Tough Solar太陽能充電、Multiband 6校時與藍牙連線。200公尺防水、雙時區、LED照明、計時與萬年曆一樣不少，是一款外型高調、內在硬派的真旗艦。

MR-G B2000KT-3A依然保有G-SHOCK招牌的防震結構，並支援Tough Solar太陽能充電。（圖／翻攝Casio網站）

限量800枚 收藏價值封頂

MRG-B2000KT-3A全球僅限量800枚，已在G-SHOCK官網開賣。對於想找一只「全世界都知道很貴、但又不是隨便能買到」的腕錶玩家來說，這款MR-G幾乎是直接命中紅心。

G-SHOCK MR-G B2000KT-3A限量錶。（圖／翻攝Casio網站）

